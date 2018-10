Maltempo in Italia: una domenica da sera da incubo quella appena trascorsa. E una settimana entrante da clima rigido e crollo delle temperature. A risentire, particolarmente, dei disagi causati dal maltempo è stata la città di Roma: sono stati numerosi gli interventi della polizia locale - che sono proseguiti per tutta la notte - per i disagi legati alla bomba d'acqua sulla Capitale. I vigili sono dovuti intervenire anche in aiuto di conducenti rimasti bloccati dentro le proprie auto, andate in avaria a causa dell'acqua alta, che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro. Si è raggiunto quasi il mezzo metro d'acqua all'interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura sull'Appia, allagata a causa del violento nubifragio. L'allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l'acqua è entrata dentro la chiesa. La basilica di San Sebastiano fuori le mura è una delle basiliche storiche della Capitale. (Continua a leggere dopo la foto)

Il maltempo in Italia non ha risparmiato neanche l'area nordica. Un vento molto forte ha colpito Milano, accompagnato ad un abbassamento drastico delle temperature. I vigili del fuoco hanno registrato danni in diverse zone della città e dell'hinterland, con rami e alberi caduti in strada: la maggior parte delle chiamate di soccorso è arrivata dai comuni della zona sud. Piccoli mulinelli si sono verificati in alcune zone della città spostandosi verso la Stazione Centrale. (Continua a leggere dopo la foto)

Il maltempo ha costretto la Protezione Civile della Regione Campania a diramare un avviso di allerta meteo di colore arancione - dalle 22 di domenica fino alla stessa ora di oggi- che ha spinto molti sindaci a tenere le scuole chiuse lunedì 22 ottobre. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura per la giornata di domani per tutte le scuole di ogni ordine e grado. È stata disposta la chiusura degli istituti scolastici anche a Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Comiziano, Torre del Greco, e del Salernitano, come ad Angri, Cava dè Tirreni, Sarno, Roccapiemonte, Nocera Superiore. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma quali sono le previsioni in vista della nuova settimana, l'ultima del mese di ottobre? La settimana inizierà con una giornata piovosa in molte zone del Centrosud, mentre le temperature, in ulteriore deciso calo, scenderanno quasi ovunque su valori inferiori a quelli del periodo. Martedì il vortice di bassa pressione scivolerà sullo Ionio, da dove porterà ancora molte piogge sulle regioni meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domenica 21 ottobre e lunedì 22 ottobre, allerta arancione sull'intero territorio della Campania, ma anche su gran parte di Molise, Basilicata, sui bacini del Lato e del Lenne in Puglia. Allerta gialla sui bacini Alto Volturno e Medio Sangro in Molise, sui restanti settori di Basilicata e Puglia oltre che sull'intero territorio di Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia.

