Meteo, il caldo anomalo di queste settimane è destinato a finire, arriva il freddo. A dirlo sono gli esperti de Il Meteo . it secondo i quali, dal prossimo fine settimana, entreremo a piedi pari nella stagione invernale. Fino a sabato 20 le condizioni resteranno stabili, con temperature alte e addirittura punte di 28°. Ma a partire da domenica 21 il meteo cambierà cone le temperature cominceranno ad abbassarsi e il maltempo a fare capolino sulla nostra penisola.Un vortice ciclonico, in avvicinamento all'Italia dall'Europa orientale è pronto infatti a fare il suo ingresso, a partire dai settori adriatici della Penisola. Dalla giornata di lunedì 22, conseguentemente all'irruzione fredda, un ciclone andrà approfondendosi nei pressi del Mar Ionio e sarà responsabile di un’intensa fase di maltempo in particolare al Sud, dove sono attesi forti temporali, in particolar modo tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. (Continua dopo la foto)



Si avvertirà un po' ovunque il drastico calo delle temperature, con il primo vero freddo pronto ad investire tutta la Penisola. Attese minime sotto i 10°C sulle Pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Insomma, come da previsione, prende sempre più piede l’ipotesi di un fine mese di Ottobre caratterizzato da importanti cambiamenti dal punto di vista meteo a livello Europeo, con l’Alta Pressione in rinforzo in pieno Oceano atlantico da una parte e le prime discese di aria polare dall'altra.

L’Italia, scrive ancora il Meteo.it si troverebbe di fatto a metà strada tra queste due circolazioni diametralmente opposte. Una sorta di sfida tra fasi stabili e soleggiate ad Ovest e ingressi perturbati da Nord Est. Cerchiamo di capire insieme come potrebbe evolvere la situazione.Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici a medio/lungo termine, gli ultimi giorni di Ottobre saranno caratterizzati dall'alta pressione su buona parte dei settori. (Continua dopo la foto)

Ragion per cui è lecito aspettarsi giornate in prevalenza soleggiate e temperature quanto meno in media con il periodo, o anche leggermente superiori. Potrebbe tuttavia trattarsi solamente di una breve parentesi. In concomitanza con il Ponte che ingloberà Halloween e la festività di Ognissanti, s'intravede una svolta invernale, con l’irruzione di una massa d’aria fredda in discesa direttamente dall'Artico. Gli sul meteoeffetti si farebbero sentire già dal 31 Ottobre, con una perturbazione sulle regioni settentrionali, foriera di piogge e anche di neve sull'arco alpino, fin sotto i 1500 metri di quota.Successivamente il peggioramento meteo si estenderebbe anche al resto della Penisola con rovesci e temporali anche intensi al Centro-Sud nelle giornate dell'1 e 2 Novembre.Se questa configurazione meteo venisse confermata, saremmo di fronte a un Ponte per gran parte minato dal maltempo, oltre che più freddo rispetto al clima che abbiamo vissuto finora in questa fase iniziale dell'Autunno.

Ti potrebbe anche interessare:“Ho speso tutto in alcool e droga”. La confessione choc del mito del cinema italiano

fbq('track', 'STORIE');