L'ex uragano Leslie arriva in Italia? È questo l'allarme lanciato, nelle ultime ore, dagli esperti di meteo che prevedono forti rovesci in gran parte della Penisola nei prossimi giorni. Leslie ha colpito nelle ultime ore alcune regioni del Portogallo e della Francia creando gravissimi disagi. I rimasugli hanno fatto irruzione dalla tarda serata di sabato verso il Portogallo, per poi proseguire la propria rotta verso est. Le temute conseguenze catastrofiche non si sono limitate alla Penisola Iberica, ma hanno coinvolto il sud della Francia nella notte fra domenica e lunedì. Piogge torrenziali e nubifragi si sono abbattuti sul dipartimento dell'Aude. Questo marcato maltempo sul sud della Francia è derivato dai contrasti innescati dal richiamo d'aria molto umida mediterranea giunta attraverso il Golfo del Leone.

Il bilancio di questa tempesta è pesantissimo, con ben 11 persone che hanno perso la vita. Sei di queste sono state colpite a Carcassonne, due a Villegailhenc, una a Villardonnel, una a Villalier e Carcassonne. Secondo le stime riportate da IlMeteo.it si tratta di una delle alluvioni più gravi nell'ultimo decennio. (Continua a leggere dopo la foto)



La situazione è grave anche in Spagna. In terra iberica, infatti, l'ex uragano Leslie potrebbe portare a venti fino a 100 chilometri orari e piogge intense, fino a 75 litri per metro quadrato in 24 ore. Diramata allerta rossa e arancione in 39 province, oltre che a Ceuta e Melilla. La tempesta ha costretto le autorità a cancellare 29 voli in partenza e arrivo dagli aeroporti di Lisbona e Madeira, e altri 12 in quello di Oporto, riferisce la Agenzia Efe. E la situazione non è delle migliori anche in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

Come riportato da iLMeteo.it l'ex uragano Leslie sta provocando: "Precipitazioni su diverse regioni italiane e per quasi tutta la settimana in corso il tempo non è destinato a stabilizzarsi". E ancora, gli esperti evidenziano come tra le giornate di oggi e di domani: "Il fronte perturbato interesserà gran parte delle regioni italiane, provocando piogge a macchia di leopardo, ma comunque frequenti, specie sulla Pianura Padana e al Centro-Sud, mentre i settori alpini e prealpini vedranno una prevalenza di sole". Occhi puntati soprattutto sulla Sardegna e sul versante tirrenico del Paese, aree a rischio per fenomeni più intensi. (Continua a leggere dopo la foto)



Antonio Spanò, direttore de iLMeteo.it, infine, spiega: "Da giovedì il tempo andrà migliorando, poi la pressione aumenterà in maniera decisa da venerdì, regalando a quasi tutta l'Italia qualche giorno caratterizzato dal sole, ma soprattutto l'ennesima fase calda fuori stagione, probabilmente l'ultima, con temperature che entro il weekend potranno tornare a sfiorare i 28-29°".

