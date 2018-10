“Fenomeni estremi”. Meteo, allarme su tutta la Penisola. Cosa ci aspetta

Meteo, l'Italia si prepara a una settimana di maltempo. Un nuovo ciclone mediterraneo è in arrivo e nei prossimi giorni porterà con sé piogge intense, soprattutto, nelle regioni meridionali. Previste precipitazioni nel weekend sulla Sicilia e sulla Calabria, aree dove, scrive 'ilmeteo.it', con possibile pericolo alluvioni fino a venerdì. Per oggi, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con probabili criticità idrogeologiche e idrauliche. Allerta arancione su gran parte della Sicilia e sui versanti ionico centro-meridionale e tirrenico meridionale della Calabria con temporali, forti raffiche di vento e grandine. Sul resto del Paese andrà meglio, salvo per isolati fenomeni piovaschi sulla Sardegna orientale e sui monti tra Lazio, Abruzzo e Molise.Con il procedere della stagione autunnale il sul comparto Nord Atlantico, indicativamente tra la Groenlandia e l’Islanda, si forma una vasta area di Bassa Pressione in grado di influenzare il tempo su buona parte del continente europeo. (Continua dopo la foto)



Ricordiamo infatti che questa area ciclonica è uno dei “centri motore” delle perturbazioni di origine Atlantica, da dove cioè si formano e partono grandi sistemi perturbati che sono spesso responsabili di fasi di maltempo anche sul nostro Paese. Proprio nella seconda parte del mese di Ottobre sembrerebbe che a più riprese l’area depressionaria possa scendere di latitudine passando prima sull'Oceano Atlantico arricchendosi di umidità, per poi puntare dritto verso il vecchio continente investendo dapprima le Isole Britanniche e la Francia ed infine verso l’area del Mediterraneo.

Al momento dai principali centri di calcolo meteo (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ci giungono aggiornamenti interessanti per il periodo a partire dal 24 25 di Ottobre caratterizzati da meteo instabile. Quando appunto un possente vortice depressionario potrebbe arrivare fin sull'Italiainteressando dapprima le Regioni del Nord con tante piogge e successivamente anche il resto della Penisola, per un meteo instabile ovunque.

Novità importante sarebbe il ritorno della la neve, che dovrebbe finalmente fare la sua comparsa sull'Arco Alpino a partire dai 1200 metri di quota, localmente anche più in basso tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.Diamo uno sguardo infine anche alle temperature che, dopo una fase contraddistinta da correnti dai quadranti meridionali e quindi leggermente sopra media, sono previste in diminuzione a causa dell’avvicinarsi del fronte perturbato in discesa da Nord. Il calo sarà repentino in particolare sulle Regioni settentrionali e quelle del versante adriatico, più ai margini se non addirittura ancora sotto l’afflusso di correnti più miti occidentali la Sicilia e la Sardegna.Se venisse confermata questa ipotesi l’ultima decade del mese di Ottobre potrebbe presentarsi all'insegna del tempo instabile e soprattutto con il primo freddo in arrivo anche sull'Italia.

