Tra sole e acquazzoni. Nel corso del weekend la pressione aumenterà su gran parte d’Italia, consegnando bel tempo prevalente, ma la perturbazione che ha portato il maltempo al Nordovest creerà una bassa pressione sul medio-basso Tirreno. Sia sabato che domenica, avvisano gli esperti de 'iLMeteo.it', la Sicilia e in parte il reggino saranno stretti nella morsa del maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense, anche sotto forma di nubifragi, bombe d’acqua e possibili allagamenti o alluvioni lampo. Sul resto del Paese, l’alta pressione garantirà un tempo soleggiato con un clima mite.Il meteo instabile sulla Sicilia continuerà anche nella prossima settimana, mettendo a rischio idrogeologico gran parte della Regione. Sul resto d’Italia continuerà a dominare l’alta pressione, con bel tempo prevalente. (Continua dopo la foto)



Con il procedere della stagione autunnale il sul comparto Nord Atlantico, indicativamente tra la Groenlandia e l’Islanda, si forma una vasta area di Bassa Pressione in grado di influenzare il tempo su buona parte del continente europeo. Ricordiamo infatti che questa area ciclonica è uno dei “centri motore” delle perturbazioni di origine Atlantica, da dove cioè si formano e partono grandi sistemi perturbati che sono spesso responsabili di fasi di maltempo anche sul nostro Paese.

Proprio nella seconda parte del mese di Ottobre sembrerebbe che a più riprese l’area depressionaria possa scendere di latitudine passando prima sull'Oceano Atlantico arricchendosi di umidità, per poi puntare dritto verso il vecchio continente investendo dapprima le Isole Britanniche e la Francia ed infine verso l’area del Mediterraneo.Al momento dai principali centri di calcolo meteo (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ci giungono aggiornamenti interessanti per il periodo a partire dal 24 25 di Ottobre caratterizzati da meteo instabile.

Quando appunto un possente vortice depressionario potrebbe arrivare fin sull'Italiainteressando dapprima le Regioni del Nord con tante piogge e successivamente anche il resto della Penisola, per un meteo instabile ovunque. Novità importante sarebbe il ritorno della la neve, che dovrebbe finalmente fare la sua comparsa sull'Arco Alpino a partire dai 1200 metri di quota, localmente anche più in basso tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.Diamo uno sguardo infine anche alle temperature che, dopo una fase contraddistinta da correnti dai quadranti meridionali e quindi leggermente sopra media, sono previste in diminuzione a causa dell’avvicinarsi del fronte perturbato in discesa da Nord. Il calo sarà repentino in particolare sulle Regioni settentrionali e quelle del versante adriatico, più ai margini se non addirittura ancora sotto l’afflusso di correnti più miti occidentali la Sicilia e la Sardegna.Se venisse confermata questa ipotesi l’ultima decade del mese di Ottobre potrebbe presentarsi all'insegna del tempo instabile e soprattutto con il primo freddo in arrivo anche sull'Italia.

Ti potrebbe anche interessare: Sossio Aruta e Ursula Bernardo protagonisti a Uomini e Donne. L’incredibile uscita del calciatore

fbq('track', 'STORIE');