E mentre in Italia milioni di persone hanno già tirato fuori le giacche invernali e i cappotti (ma anche calzettoni pesanti e maglioni di lana) i meteorologi ci mettono in guardia sull’ennesima rivoluzione metereologica. Insomma, altro che autunno, il caldo torna a farsi sentire in quasi tutta Italia. Nel corso della settimana un robusto campo di alta pressione presente sull'Europa centro-orientale comincerà ad interessare anche parte dell'Italia facendo aumentare le temperature su molte regioni, anche se non su tutte e non per tutta la settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che a partire da oggi il maggior irraggiamento diurno farà schizzare le temperature sopra i 24°C al Nordest, sulle regioni centrali tirreniche, sulle due Isole maggiori e su gran parte del Sud. Su città come Trieste, Padova e Bologna si toccheranno i 25-26°C, invece a Firenze, Roma, Napoli e pure Cagliari e Palermo i termometri potranno raggiungere anche i 27-28°C. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che questo clima decisamente più caldo continuerà per tutta la settimana, fatta eccezione per il Nordovest che tra mercoledì e giovedì verrà raggiunto da una forte perturbazione atlantica che provocherà dei nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte. (Continua dopo la foto)



Parliamoci chiaro: ottobre, il secondo mese dell'Autunno, è quello che più di tutti dovrebbe vedere la stagione prender possesso del nostro Paese. Pare che stia andando proprio così: c'è il clima frizzante, specie la sera e al mattino, soprattutto al Nord, e non stanno mancando nemmeno le piogge, che in questi giorni stanno imperversando soprattutto al Sud e sulle due Isole maggiori, ma che entro il weekend torneranno a colpire tutta l'Italia. Ma il mese in corso sarà tutto così piovoso? E ancora: dovremo aspettarci un inesorabile e progressivo raffreddamento? Ebbene potrebbe esserci una sorpresa, vi sveliamo in anteprima una possibile evoluzione del tempo, supportata attualmente dai principali modelli di previsione

Come accennato il maltempo è protagonista sull'Italia, lo sarà anche tra Sabato e Domenica e neppure all'inizio della prossima settimana si prevedono netti miglioramenti, con lo Stivale che sarà attraversato infatti da una serie di perturbazioni atlantiche, responsabili di tante piogge, da Nord a Sud. Ma attenzione dalla metà della prossima settimana tutto potrebbe cambiare. Se l'instabilità non mollerà la presa verosimilmente fino a Mercoledì 10, a seguire un campo di alta pressione potrebbe avvicinarsi al nostro Paese, tentandone la conquista. E potrebbe riuscire nell'impresa: ecco quindi che da Giovedì 11 potremmo vivere una fase più asciutta e stabile, sia pure di una durata tutta da verificare.

Le novità non riguarderebbero solo il tempo, ma anche il clima: le temperature sarebbero infatti destinate a salire di qualche grado regalandoci un temporaneo, ma gradevole caldo tepore. Uno strano caldo, ma anomalo fino a un certo punto: si tratta infatti di una situazione tutto sommato classica nella nostra climatologia, la cosiddetta ottobrata romana, termine usato per definire una parentesi mite e soleggiata che si verifica nel mese di ottobre. Ma sarà una parentesi, tornerà tutto come deve essere: winter is coming, l’inverno sta tornando…

Ti potrebbe anche interessare: Meteo, nubifragi e alluvioni mettono in ginocchio l’Italia: da Nord a Sud. Le previsioni del weekend

fbq('track', 'STORIE');