Previsioni meteo: si prospetta un weekend di pioggia in tutta Italia. Rischio nubifragi per altre 48 ore al Sud, e weekend brutto anche al nord della Penisola: è in arrivo in tutta Italia una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione insistente sui mari meridionali. Allerta arancione sui settori meridionali e ionici di Calabria, Basilicata e Puglia. Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento e dalla caduta di grandine, si è abbattuto su Catania e provincia. A rischio in queste ore sono specialmente le zone orientali e meridionali (alcuni comuni del cagliaritano hanno chiuso oggi le scuole) e i fenomeni potranno essere localmente anche molto intensi e saranno accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. La Protezione civile regionale ha declassato da rossa ad arancione l'allerta meteo su tutta la zona orientale della Sardegna. Il nuovo avviso è scattato alle 14 e resterà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 5 ottobre. Il codice arancione è stato poi esteso alla Gallura per l'intera giornata di venerdì. Nel resto della Regione la criticità viene indicata ordinaria (gialla). (Continua a leggere dopo la foto)



Ma il maltempo non finisce qui. Nuovo provvedimento di allerta, con codice arancione, emesso dalla Protezione civile Calabria e nuove ordinanze di chiusura delle scuole da parte dei sindaci dei comuni interessati. L'allerta riguarda ancora la fascia ionica calabrese, così i provvedimenti di chiusura interessano prevalentemente i centri del Catanzarese. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici, anche per il personale, per la giornata di venerdì, terzo giorno consecutivo. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma quali sono le previsioni meteo per il weekend in arrivo? Per la giornata di sabato 6 ottobre al nord previsto cielo molto nuvoloso o coperto con deboli fenomeni sparsi sul settore centro-occidentale, più diffuse sul Triveneto, dove risulteranno a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per quanto concerne il centro, invece, si registrano condizioni di maltempo un po' ovunque con piogge, rovesci e temporali, più significativo sul versante tirrenico. Al Sud e Sicilia, invece, nuvolosità irregolare a tratti intensa con deboli fenomeni, in prevalenza temporaleschi, più diffusi sulla Puglia meridionale al mattino, poi miglioramento parziale e temporaneo su Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. (Continua a leggere dopo la foto)



Infine, domenica 7 ottobre cosa indicano le previsioni meteo? Si registra cielo molto nuvoloso o coperto un po' su tutto il Paese con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più intensi sul nord-ovest dalla tarda mattinata. Da lunedì, invece, potrebbe tornare il bel tempo al sud mentre l'autunno continuerà a bussare alle porte del centro-nord Italia.

