Italia, arriva l’uragano Medicane: ecco quando (e dove) si abbatterà

È stato chiamato "Medicane", dalla fusione tra Mediterranean e hurricane (uragano), il ciclone Mediterraneo che potrebbe abbattersi sul Sud Italia portando forti venti, mareggiate e burrasche. La bassa depressione che si va formando sul Mar Ionio rischia infatti di evolvere nei prossimi giorni in un "Tropical Like Cyclone", cioè un ciclone mediterraneo, simile a quelli che si registrano ai Tropici. Come spiega Antonio Sanò de IlMeteo.it sarebbe la prima volta di un uragano di categoria 1 o 2, ed è considerata la più grande tempesta del Mediterraneo da quando si raccolgono i dati, con venti che supereranno i 160 km/h nell'area. Il ciclone dovrebbe raggiungere la sua forma completa nelle primissime ore di domani, Venerdì 28, al largo delle coste Siciliane. Come spesso accade quando si cerca di prevedere questo tipo di fenomeni estremi, la traiettoria risulta imprevedibile anche a poche ore dall'evento, tuttavia dagli ultimi aggiornamenti sembrerebbe che questa specie di uragano possa avvicinarsi pericolosamente alla Sicilia, in particolare alle province di Siracusa e Catania, e alla Calabria Ionica. (Continua a leggere dopo la foto)



"La dinamica fisica è completamente diversa - spiega Valentina Acordon, della Società meteorologica italiana - Gli uragani hanno bisogno di strati d'acqua molto caldi, almeno 26 o 27 gradi, profondi decine di metri. Il Mediterraneo raggiunge queste temperature solo in superficie, per cui non può sostenere la formazione di un vero uragano". In questo periodo dell'anno, però, può capitare che l'arrivo delle prime correnti fredde, incontrando l'acqua più calda di fine estate generi nel Mediterraneo delle depressioni che presentano analogie con gli uragani tropicali.

ilMeteo.it descrive la traiettoria aggiornata. L'Uragano «Medicane» attualmente è già visibile dalle immagini satellitari e sta prendendo energia di ora in ora sul Mar libico e tende ad avvicinarsi alla Grecia e all’Italia meridionale, che lambirà nelle prossime ore, mentre successivamente sarà la Grecia e in particolare l’isola di Creta ad essere battuta dalla più violenta tempesta del Mediterraneo da quando si raccolgono i dati. In Sicilia e Calabria già da stasera - ma la fase più intensa è prevista a partire da domani, venerdì 28 settembre - si vedranno quindi mareggiate e venti forti che potranno soffiare fino a 100 o 150 chilometri orari, come capita con gli uragani più deboli, di tipo 1 (nei più violenti, gli uragani di tipo 5, arrivano a 250 chilometri orari).

METEO CRONACA DIRETTA URGENTE: Uragano Medicane già visibile dal Golfo della Sirte verso Italia e Grecia » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/U9gtvUhX7M #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 27 settembre 2018





"Il Medicane è in formazione molto più a sud delle nostre regioni mediterranee, non sono previsti quindi al momento temporali. Una caratteristica di queste depressioni è che si approfondiscono molto velocemente, quindi per i dettagli bisognerà seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni" spiega Acordon. Il Medicane in arrivo, dice ancora Sanò, presenta caratteristiche inusuali. "Di solito sono meno intensi e durano meno - commenta - In questo caso sono previsti venti più violenti che potrebbero raggiungere anche i 160 chilometri orari. Come ormai accade sempre più spesso, assistiamo a eventi meteo esasperati. È l'effetto dell'aumento delle temperature degli ultimi 30 anni, con conseguente riscaldamento di acqua e aria".

