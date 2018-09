Meteo, l’Italia batte in denti. Crollo termico e burrasca in arrivo

Ciao estate, arriva l'autunno. L'alta pressione padrona del tempo in questo mese di settembre, indietreggia verso l'oceano e contemporaneamente risale verso la Scandinavia. Sarà da qui infatti che l'aria fredda farà uno spettacolare ingresso con venti di Bora che soffieranno via via più forti e fino a 90-100 km/h, soprattutto sul mare Adriatico e sull'alto Tirreno.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che le temperature cominceranno a diminuire gradualmente, con il vento freddo che ci farà percepire 3/5°C in meno rispetto a quelli reali. Oggi il risveglio sarà freddo sulle pianure del Nord con soli 7-8°C, gelate estese invece sopra i 1000 metri, nei giorni successivi toccherà anche al Centro-Sud con temperature di primo mattino di soli 8-9°C a Roma, Firenze e Napoli. Di giorno invece i termometri a stento saliranno sopra i 20-21°C su tutta Italia. (Continua dopo la foto)



Dopo mesi insomma tutto si muove: colpa o merito dell’aria fredda che scende in questi minuti da latitudini artiche e valica le Alpi dalle sue due vie naturali, la Valle del Rodano da un lato, la Porta della Bora dall’altro: i temporali sono transitati sulle regioni adriatiche diretti verso Sud, temperature stanno calando e infine i mari si stanno immediatamente agitando.Nelle prossime ore, come detto, tutte le regioni da Nord a Sud verranno interessate da un bel rimescolamento dell’aria.

Aria che diverrà limpida e frizzante al Nord e sulla Toscana, la Bora infatti soffia a Trieste con raffiche di 80km/h, le temperature notturne scenderanno per la prima volta dallo scorso inverno ben sotto i 10 gradi, pertanto ad una sola cifra, dopo prima al CentroNord e successivamente addirittura al Sud, mentre i cieli saranno ancora densi e scuri dalla Romagna alla Puglia dove i contrasti tra l’aria fredda e il mare Adriatico, ancora gelosamente tiepido, saranno più vistosi e produrranno dei temporali.

Poi nubi, piogge e freddo, dopo aver sorvolato veloci il Lazio e la Campania, scivoleranno verso Calabria, Basilicata e Sicilia.Ma i più arrabbiati da questo scossone risulteranno i mari che si agiteranno e non poco con onde fino a 6 metri sulla Sardegna, 3 sul mar ligure, 2 o più sul mar Adriatico : una vera Burrasca degna di tale nome.È arrivato l’Autunno.

