L'estate se ne va? No. Ma occhio, perché se avete programmi per domani e venerdì potreste restare letteralmente 'gelati'. È in arrivo sulla Penisola un vortice ciclonico che porterà a un drastico abbassamento della temperatura e, addirittura, già dalla prossima settimana alle prime nevicate (ma nelle zone montane). Dunque, per chi sognava di fregare tutti sul tempo e prendere le ferie a settembre c'è ben poco da star felici. Così come ad agosto, anche questa seconda parte di mese settembrino sembra destinato a bombe d'acqua, piogge torrenziali, forti venti e possibili allagamenti. Secondo gli esperti, infatti, escluso questo weekend, è in arrivo la stagione autunnale. Ma quali sono le zone maggiormente sensibili a questo vortice ciclonico in arrivo? (Continua a leggere dopo la foto)



Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di domani, giovedì 20 settembre, precipitazioni temporalesche raggiungeranno il Lazio, la Toscana specie su Livorno, Grosseto e Siena, l'Umbria, le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, i rilievi di Campania, Basilicata e Calabria e la Sicilia segnatamente sulle province di Messina, Catania, Enna e Siracusa. La serata e la notte infine saranno tempestose con tuoni, fulmini e nubifragi sulla Sardegna, e ancora sulle province di Olbia-Tempio, Nuoro e inoltre l'Ogliastra. Inoltre, temporali insisteranno ancora sull'Abruzzo, sul Molise e sulla Puglia da Foggia fino a Bari. (Continua a leggere dopo la foto)



Come segnala Meteoweb, la Protezione Civile ha diffuso un bollettino con allerta meteo in diverse regioni: si prevede che da domani, dalle prime ore di giovedì 20 settembre 2018, il persistere di precipitazioni diffuse ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale si abbatteranno sulla Sardegna, specie sui settori orientali, e sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 20 settembre, allerta arancione su gran parte della Basilicata e sulla costa orientale della Sardegna, allerta gialla sul resto della Basilicata e della Sardegna, Veneto, alcuni settori dell’Umbria, sul Lazio centrale, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, e Sicilia. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel corso del weekend tornerà il bel tempo su gran parte delle regioni, ma è già pronta un'irruzione di aria più fredda trasportata dalla Bora che inizierà a dilagare su tutta Italia nei primi giorni della prossima settimana con una fase di maltempo autunnale che ingloberà gradualmente tutte le regioni. In particolare, da venerdì 28 e per il weekend di sabato 29 e domenica 30 Settembre, il vortice autunnale si approfondirà sul Centro Italia inserendo via via tutte le regioni in una spirale di temporali, grandinate, nubifragi e addirittura nevicate a quote medio-basse sulle Alpi fin sopra i 1200 metri, dai 1400-1500 metri sull'Appennino. Le temperature subiranno un tracollo termico anche di 12-15°C portandosi addirittura sotto la media del periodo di qualche grado.

Leggi anche:

Tornava dalla vacanza con la moglie, poi la tragedia: una città in lutto per Franco

fbq('track', 'STORIE');