“Ecco il sole!” Arriva adesso, a fine estate. Occhio al termometro: le città più calde

Dopo le intense piogge e i temporali che hanno interessato molte regioni, sta pian piano tornando il sole. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi gli ultimi temporali potranno interessare le regioni adriatiche, l'Appennino e la Calabria tirrenica,ma il sole prevarrà sul resto delle regioni. Domenica invece sarà una giornata soleggiata su tutta l'Italia. Questa ondata di calore, che giunge a stagione ormai terminata (quanto meno quella meteorologica), ci farà assaporare uno scampolo di vera estate, con temperature in generale aumento, sopra le medie stagionali: i valori massimi potranno anche raggiungere i 33/34°C, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove il clima potrebbe tornare a tratti un po' afoso, sia pure senza gli estremi vissuti nello scorso agosto. Il rialzo sarà un po' più contenuto al Centro-Sud dove la colonnina di mercurio non andrà oltre i 30/31°C.



Intanto per oggi e domani un weekend di bel tempo con qualche pioggia o temporale sulle regioni adriatiche e al Sud. Già sul resto della Penisola l'avvicinamento dell'alta pressione favorirà condizioni più soleggiate. Domani, domenica 9 settembre 2018, il sole sarà prevalente su gran parte dello Stivale con al più qualche isolato e breve rovescio sulla Puglia ma con temperature in aumento su tutta l'Italia.E il bel tempo dovrebbe durare fino a metà settembre, accompagnando con caldo e sole l'avvio dell'anno scolastico.

Dalla prossima settimana, secondo gli esperti, l'anticiclone sub-tropicale: "Ingloberà l'Italia in una bolla d'aria calda e stabile, con tempo soleggiato per gran parte della settimana da Nord a Sud e davvero pochi spunti piovosi, al più isolati sui rilievi e in Sardegna". "Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime che si porteranno su valori pienamente estivi". Da lunedì le temperature torneranno a salire con valori sopra la media stagionale, da piena estate, anche se le notti saranno sempre 'fresche'.



Ma quali saranno le città più calde? Temperature estive soprattutto al centro-nord della Penisola italiana: Milano, Torino, Brescia, Mantova, Bolzano, Verona, Rovigo, Bologna, Ferrara, Firenze, Perugia, Roma, Frosinone.

