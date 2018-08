Torna il caldo africano? Beh, le ultime ore sulla penisola italiana fanno presumere di sì. Con l'allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine Agosto, la pressione torna ad aumentare sull'Italia sebbene le regioni meridionali sono ancora interessate dalle ultime precipitazioni. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale infatti, comunica il team del sito www.iLMeteo.it, saranno le regioni maggiormente interessate dalle piogge o anche temporali con grandinate. Sul resto d'Italia invece il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno e limpido. Per quanto riguarda le temperature cominceranno lentamente a salire di giorno, grazie al maggior soleggiamento, e si manterranno piuttosto fresche la notte ed il primo mattino con soli 12-15°C su gran parte delle città. Ma attenzione, perché il weekend si avvicina e chi sognava già creme solari e ultimo mare della stagione rischia di restare davvero tanto deluso. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo gli esperti de iLMeteo.it è prevista una nuova ondata di caldo africano con valori termici 'bollenti': fino a 35 gradi a Firenze e Roma. Gran caldo in particolare sui settori alpini e su quelli prealpini dove l'anomalia termica positiva sarà addirittura di 10°C rispetto al weekend. L'aria calda di origine afro-sahariana sospinta dall'anticiclone attraversando il mare Mediterraneo si caricherà di umidità giungendo sulle nostre città stracolma di umidità. Ma occhio al weekend... (Continua a leggere dopo la foto)



Da domani, venerdì 31 agosto, e i primissimi giorni di settembre, si profila un graduale peggioramento del tempo. Una prima debole perturbazione già nella serata odierna porterà instabilità sul settore alpino centro-orientale e, a fine giornata, anche in pianura al Nord-Ovest. Venerdì un sistema nuvoloso più organizzato raggiungerà il Nord, provocando rovesci e temporali diffusi e anche di forte intensità. Nel corso del primo weekend di settembre è atteso un peggioramento del tempo su gran parte dell’Italia, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che stazionerà sul nostro Paese dando origine a numerosi e intensi temporali al Nord-Est, in Emilia Romagna, al Centro e in Campania. (Continua a leggere dopo la foto)



E il primo weekend di settembre? Previsto tempo più soleggiato e tranquillo al Centro-Sud, anche se non mancherà un po' di nuvolosità variabile e irregolare al Centro e nelle zone interne del Sud. Nel pomeriggio possibilità di locali temporali in Appennino. Temperature in sensibile calo al Nord, clima ancora estivo al Centro-Sud e nelle Isole. Venti moderati occidentali tra mar Ligure, Corsica, alto Tirreno e nord della Sardegna. Venti deboli con mari poco mossi altrove.

Leggi anche:

“Attenti!”. Crolla il tetto di una chiesa in pieno centro. Dove è successo

fbq('track', 'STORIE');