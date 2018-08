Sarà un fine settimana di intenso maltempo sulle nostre regioni settentrionali e parte di quelle centrali. Un ciclone di origine artica raggiungerà l’Italia, provocando oltre a piogge molto forti anche un brusco calo delle temperature. Gli esperti meteorologici evidenziano come le prime avvisaglie del maltempo si manifesteranno con temporali su gran parte del Nord, e il maltempo che continua ad abbattersi sulla Sicilia e la Calabria. Oggi, condizioni meteo avverse al Nord e domani anche al Centro con temporali, nubifragi, grandinate e locali trombe d'aria possibili un po' ovunque. Aria fredda sia di Maestrale sia di Bora provocherà un crollo termico di circa 15°, ove più piovoso. Tornerà anche la neve sulle Alpi, sopra i 1.800 metri circa. Alla luce di questo scenario, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di sabato 25 agosto, un'allerta meteo arancione su settori di Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. (Continua a leggere dopo la foto)



Le previsioni meteo di oggi presentano rovesci e temporali sparsi che bagneranno tutte le regioni del settentrione, più insistenti e intensi su Venezie e Lombardia Orientale. Al Centro-Sud e Isole giornata tra sole e nuvole: nel pomeriggio rovesci e temporali isolati su Toscana, Umbria, Marche, Appennino Abruzzese e Molisano, Irpinia, Basilicata, Salento, Calabria e interno della Sicilia. Nel corso della notte ancora numerosi temporali al Nordest, Lombardia Orientale, Levante Ligure e Alta Toscana, con nevicate sulle Alpi Orientali. La situazione non cambierà nella giornata di domani... (Continua a leggere dopo la foto)



Domenica 26 agosto, infatti, l'Italia sarà piegata dal maltempo: nuvolosità in aumento sulle regioni centrali, con rovesci e temporali sparsi che bagneranno soprattutto Toscana, Umbria e Marche. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Sud e Isole, con isolati rovesci pomeridiani su Campania, Calabria Tirrenica e interno della Sicilia. A fine giornata rovesci e temporali sparsi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Nel corso del fine settimana, inoltre, le temperature caleranno in modo brusco: una decisa rinfrescata che coinvolgerà tutta la penisola e in particolare le regioni settentrionali, dove in un paio di giorni quasi dappertutto le massime caleranno di 6-8 gradi e addirittura in alcuni settori del Nordest si abbasseranno di 12-14 gradi. (Continua a leggere dopo la foto)



Agli inizi della prossima settimana, complice un rapido rialzo delle temperature, tornerà ovunque il bel tempo, accomunato da un moderato rialzo delle temperature che si attesteranno su valori normali per fine estate. A confermarlo è Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, che afferma come dopo la batosta meteorologica dovuta dal passaggio della burrasca d'estate, la pressione tornerà ad aumentare su tutto il Paese, e ancora una volta potrebbe avere dei contributi dall’Africa. La nuova settimana infatti si prevede soleggiata e via via più calda su tutta Italia.

Leggi anche:

“Catapulta choc”. Meteo, allarme sull’Italia: “Succederà da oggi a domenica 26”. Le previsioni preoccupanti