Le vacanze estive sono probabilmente finite. Almeno, per chi trascorrerà gli ultimi giorni d'agosto in Italia il destino sembra segnato e non è differente da quanto 'visto' nelle scorse settimane: l'ottavo mese dell'anno è stato solo ed esclusivamente all'insegna della pioggia. Nubrifagi, bombe d'acqua, alluvioni: non è mancato nulla in questa estate particolare. E la situazione non va certamente a migliorare, anzi. Secondo gli esperti, il weekend che sta per abbattersi sulla penisola italiana sarà solo ed esclusivamente all'insegna dell'ombrello. Addirittura, il crollo termico rischia di comportare anche i primi nevischi dell'anno, soprattutto nelle regioni settentrionali. Insomma, per la tintarella c'è tempo (forse). Sì, perché è imminente una svolta del tempo sull'Italia, a causa dell'avvicinarsi di una perturbazione di origine nord-europea che nei prossimi giorni sconvolgerà il nostro Paese. Secondo il team del sito www.iLMeteo.it "le prime avvisaglie di questo mutamento si hanno già da giovedì 23 agosto con temporali diurni che sono arrivate a interessare anche le aree pianeggianti del Nord". "Ma - proseguono gli esperti - sarà nel corso del weekend che il maltempo farà la voce grossa. Il vortice ciclonico irromperà sull'Italia, accompagnato da aria fredda nordica, innescando diversi fenomeni temporaleschi, che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest". (Continua a leggere dopo la foto)

Gli esperti meteorologici, inoltre, invitano a "fare attenzione anche al rischio di nubifragi, possibili soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale; non si escludono grandinate e/o trombe d'aria; poi, nel corso della giornata festiva, saranno coinvolte anche le regioni centrali e il basso versante tirrenico. Temperature in crollo, con diminuzioni localmente anche di 10/12°C rispetto ai giorni scorsi. Anche la neve potrà tornare a fare la sua comparsa sulle Alpi, sopra i 1800 metri". (Continua a leggere dopo la foto)





Le previsioni di venerdì 24 agosto evidenziano locali rovesci o temporali tra Calabria e la Sicilia settentrionale. Tempo migliore nel resto d’Italia con schiarite più ampie sulle pianure del Nord, versante Adriatico e settore ligure. Nel pomeriggio le nuvole tenderanno ad aumentare con schiarite diffuse che resistono solo sul medio Adriatico. Locali rovesci e temporali tenderanno a svilupparsi al Nord, principalmente in montagna, ma già con i primi sconfinamenti sulle pianure, specie a ridosso delle Prealpi, sul Veneto e sull'Emilia. Al Centro-Sud instabilità nelle zone interne ma con qualche temporale in costa, sul settore ionico, sul basso Tirreno e nell'ovest della Sardegna. Tra sera e notte fase temporalesca più diffusa sulle pianure di Piemonte, Lombardia, delle Venezie, in estensione fino alla Liguria e all'Emilia settentrionale. Possibili episodi di forte intensità con rischio di grandine e forti raffiche di vento. Situazione analoga anche per sabato 25 e domenica 26 agosto. (Continua a leggere dopo la foto)



Sospiro di sollievo per chi ha prenotato le vacanze nei giorni che vanno dal 27 agosto in avanti. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, l'ultima del mese di agosto "la perturbazione sfilerà via via verso i Balcani, lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica che riporterà giornate soleggiate ma condite da un clima gradevole, con valori termici che faticheranno a raggiungere i 30 gradi", spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Insomma ci attende "decisamente una bella rinfrescata", conclude l'esperto.

