Il 15 agosto è il Capodanno d'Estate: per molti è l'ultimo giorno di vacanze prima di tornare alla vita di sempre, per altri è l'inizio delle ferie. Quello che in tanti si chiedono è cosa fare in questa data speciale: trascorrere il 15 agosto 2018 al mare non è impossibile, anche se non c'è nulla di prenotato. Basterà armarsi di auto o di biglietto del treno con destinazione la località di mare più vicina a casa propria. Anche andare in montagna o, perché no, restare in città è una delle possibili idee da attuare in vista di questo ferragosto. Anche perché il meteo non sembra essere poi così benevolo con chi ha organizzato la propria giornata: questo 15 agosto 2018, nel corso degli anni, rischierà di essere ricordato come il Capodanno d'Estate 'bagnato' che costringerà gli italiani a restare in casa. Sì, perché gli esperti ne sono proprio sicuri... (Continua a leggere dopo la foto)



La causa della 'Burrasca di Ferragosto' è imputabile a una perturbazione atlantica che costringerà l'Anticiclone africano all'arretramento e, come possiamo osservare dalle mappe di previsione - anche per il periodo successivo - si può evidenziare che emergono non poche novità interessanti. Se fino a qualche giorno fa sembrava scontato un nuovo consolidamento dell'Alta Pressione, oggi non è più così. A partire dalla data odierna, martedì 14 agosto: la perturbazione sta raggiungendo il Mediterraneo dando luogo a un peggioramento su Centro Nord. In particolare sulle centrali tirreniche prima, sulle coste adriatiche poi. Aree dove potrebbero abbattersi veri e propri 'fortunali', ovvero temporali capaci di generare nubifragi, grandinate e colpi di vento. (Continua a leggere dopo la foto)



E per il 15 agosto? Cosa è previsto per domani, Ferragosto 2018? È appunto in arrivo una perturbazione atlantica che dovrebbe affacciarsi a partire da ovest, dai settori occidentali europei, per poi sfilare - seppur indebolita - nelle nostre regioni. A differenza di quanto scritto nella giornata di ieri, le ultimissime elaborazioni vedrebbero un coinvolgimento più diffuso del Paese, laddove difatti ci aspettiamo un peggioramento di tipo temporalesco e una generale abbassamento delle temperature. Momenti di refrigerio, insomma, che sicuramente saranno graditi a molti ma non a chi ha già organizzato il piano vacanze. Ma dove colpirà, nello specifico, il ciclone di Ferragosto? (Continua a legger dopo la foto)



La giornata di Ferragosto sarà caratterizzata da una diffusa instabilità al Centro Sud. I temporali saranno più probabili, seppur alternati a pause asciutte e momenti soleggiati, su tutto il medio-basso versante adriatico, nonché su Sardegna, Lazio, Nord Sicilia e regioni tirreniche meridionali; entro sera possibile coinvolgimento anche del versante ionico. Sarà invece generalmente soleggiato al Nord Ovest stante la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre. Successivamente il tempo è previsto migliorare su tutto il Nord e in Toscana.

