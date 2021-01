Cinema in lutto. Addio alla grande attrice, indimenticabile il suo celebre ruolo: “Lasci un grande vuoto”

Lutto nel mondo del cinema, l’attrice premio Oscar e icona è morta all’età di 94 anni. La notizia è stata confermata dal figlio a TMZ, spiegando che l’attrice se n’è andata serena accanto a sua figlia Dinah, nella sua casa sua a Encinitas, in California, Stati Uniti. “Ha avuto la migliore vita dall’inizio alla fine che si possa desiderare per qualcuno. Ha lasciato tutti con molto amore”, ha detto ancora. Tantissimi i messaggi di addio da parte dei grandi attori di Hollywood.

Reese Witherspoon l'ha definita "un'attrice di talento che mancherà molto", mentre Ellen DeGeneres ha detto: "Mi sono sempre considerata fortunata per aver avuto la possibilità di lavorare con lei". La celebre conduttrice ha avuto l'opportunità di lavorare al suo fianco nella sua sitcom The Ellen Show nel 2001, dove la coppia ha interpretato il duo madre-figlia.















Cloris Leachman si rese indimenticabile a livello internazionale con il ruolo di Frau Blücher nell'esilarante Frankenstein Junior (1974) di Mel Brooks (con il grande Gene Wilder, scomparso nel 2016) – probabilmente il personaggio più identificativo della sua carriera cinematografica – e con la divertente Fratella Charlotte Diesel (così nella versione italiana è stato reso il suo ruolo di Nurse Diesel) in Alta tensione (1977), sempre di Brooks.















Cloris Leachman è stata nominata 22 volte per l'Emmy Award e ne ha vinti otto, di cui due per il ruolo di Phyllis al The Mary Tyler Moore Show negli anni '70. L'attrice ha diretto il cast di una serie spin-off di breve durata chiamata Phyllis, che le è valsa un'altra nomination agli Emmy. Ha recitato fino agli ultimi anni ed è stata anche in molte serie televisive, tra cui "Mary Tyler Moore" e "Malcolm" negli anni Duemila. Come detto, per le sue interpretazioni in televisione ha ricevuto 22 nomination ai Primetime Emmy Awards, i premi ai programmi televisivi statunitensi in prima serata, vincendone 8.









Dal 2010 al 2013 è stata tra i protagonisti della serie Aiutami Hope!, dove interpretò il ruolo di Maw Maw, la sconclusionata nonna affetta da demenza senile. Nel 1980 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 1953 sposò il regista George Englund, da cui ebbe cinque figli: Adam (1953), Bryan (1955-1986, deceduto per un’overdose di farmaci per l’ulcera), George Jr. (1957), Morgan (1963) e Dinah (1966). La coppia, separata dal 1974, divorziò nel 1978.

