Tv in lutto, morta a 47 anni l’attrice della serie: “Illuminava anche il più buio dei giorni”

Royana Black Hubbell, attrice che ha debuttato a Broadway all’età di 10 anni nella serie ”Brighton Beach” di Neil Simon e, cinque anni dopo, ha vestito i panni della protagonista nella sitcom del 1988 Raising Miranda, è morta il 14 luglio a Los Angeles per una leucemia mieloide acuta. Aveva 47 anni.

La sua morte è stata annunciata dalla sua famiglia. Royana era la moglie dell'attore JP Hubbell. Nata a Poughkeepsie, New York, la Black aveva solo 10 anni quando è stata scelta come sostituto nelle memorie di Brighton Beach del 1983 nei panni di Laurie, cugina del personaggio principale Eugene (il ruolo creato da Matthew Broderick).



















Nel 1988 è stata scelta per il ruolo da protagonista nella commedia della CBS di nove episodi di Raising Miranda, nel ruolo della figlia adolescente di un papà single, interpretata da James Naughton. Bryan Cranston ha interpretato suo zio. "Royana aveva un sorriso contagioso e una risata che poteva illuminare anche il più buio dei giorni", si legge nel necrologio. "Era una persona meravigliosa dentro e fuori. Era davvero un angelo sulla terra".















È sopravvissuta da suo marito John Paul Hubbell, sua madre e suo fratello. "L'incredibile energia e lo spirito di Royana faranno parte della nostra vita per sempre, e i suoi amici e la sua famiglia vogliono ricordarla e aiutare suo marito, JP, in questo momento molto difficile", recita la descrizione. La raccolta fondi organizzata dalla famiglia è arrivata a 53.340 dollari, più che raddoppiando il suo obiettivo di 25mila dollari.









“Siamo commossi dall’esplosione di generosità in questo fondo commemorativo. JP continua con la lotta per andare avanti nonostante il dolore straziante dell’anima”, si legge. “Le parole non possono esprimere la gratitudine che proviamo per ogni persona che continua a rispondere così gentilmente a questa campagna e condividerla con gli altri per aiutare JP con i costi per le spese future”.

