Cinema in lutto per la morte di Danny Hicks, protagonista e volto di molti film come ”La casa 2”, ”Darkman”, ”Intruder” e “Spider-Man 2”. Ad annunciare il suo decesso è stata la Full Empire Promotions su Facebook: “Danny è morto nella sua casa di California. Ti amiamo, riposa in pace e basta con il dolore”, si legge nel post.

All'età di 68 anni Danny Hicks ha dovuto arrendersi ad un cancro con il quale lottava da tempo e che ora aveva raggiunto il quarto stadio. Come detto, l'attore, nato il 19 luglio del 1951, si è fatto conoscere nel corso della sua carriera soprattutto grazie al ruolo di Jake nel film horror "La Casa 2". Solo pochi giorni fa, precisamente il 25 giugno, l'amico Dominic Mancini, direttore della Full Empire Productions, aveva aggiornato i fan sulla salute di Hicks.























"Volevo portare a tutti un aggiornamento sul nostro caro Danny Hicks. Purtroppo, non è un buon aggiornamento. L'ultima volta ho parlato con Danny il 16 giugno. Sembrava molto debole ed esausto. Ha detto che non stava dormendo o mangiando a causa del forte dolore che stava provando. Non sono riuscito a tenerlo al telefono per più di 3-4 minuti". L'attore aveva scritto una lettera sul proprio profilo Facebook in cui raccontava la paura per la malattia.















"Devo dare una brutta notizia a tutte le persone che non ho mai potuto incontrare e per i fan che hanno saputo apprezzare il mio lavoro. Ho un cancro al quarto stadio e mi restano tra gli 1 ed i 3 anni di vita. Nei miei 68 anni ho fatto molte cose e non cambierei nulla, ho pochi rimpianti. Ok, ora devo andare. Scoprirò quel che diavolo succede nella cantina (citazione de La Casa 2, ndr)".









Le condizioni dell’attore sono peggiorate ed è morto nella sua abitazione californiana. Il 18 giugno aveva subito una “brutta caduta” ed era stato ricoverato qualche giorno in ospedale per poi tornare a casa.



