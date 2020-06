Lutto nel mondo del cinema: è morto il regista e sceneggiatore americano Lewis John Carlino, famoso per aver scritto e diretto “Il grande Santini” con Robert Duvall. Non solo: Lewis John Carlino è anche autore del fim “Professione assassino” con Charles Bronson. Carlino è morto a 88 anni per via di una patologia del sangue chiamata sindrome mielodisplastica.

Lewis John Carlino aveva lavorato anche a teatro e, nel 1978, per il suo impegno, aveva ricevuto una candidatura agli Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il film "I Never Promised You a Rose Garden" di Anthony Page. Interruppe la sua carriera da regista nel 1983 per dedicarsi alla sua più grande passione, la sceneggiatura. È stato un grande qualunque cosa abbia fatto e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Non c'è nulla da aggiungere: la sua mancanza sarà sentita da tutti. Nel mondo del cinema, da ora in poi, ci sarà un grande vuoto.



























Nel 1983 lasciò la carriera dietro la macchina a presa per concentrarsi esclusivamente sul lavoro di sceneggiatore. Lewis John Carlino era figlio di un sarto immigrato dalla Sicilia e di una casalinga, classe 1932, era nato il 1° gennaio. Nella sua carriera ha diretto tre film: "I giorni impuri dello straniero" (1976), tratto dal romanzo "Il sapore della gloria" di Yukio Mishima, con Sarah Miles e Kris Kristofferson; "Il grande Santini" e "Class", una storia d'amore scandalosa con Jacqueline Bisset e Rob Lowe.















Poi, però, lasciò il mondo della regia per dedicarsi solo alla sceneggiatura. Nella sua carriera Carlino ha lavorato anche con un regista italiano, Carlo Lizzani. Con lui curò lo script di "Crazy Joe" (1974), un film poliziesco ispirato alla storia del gangster Joe Gallo. Tra i protagonisti del film Peter Boyle ed Eli Wallach. Sono tante le sceneggiature di Carlino degne di nota. Per esempio quella di "Operazione diabolica" di John Frankenheimer con Rock Hudson.









Ma anche quella de “La fratellanza” di Martin Ritt con Kirk Douglas (1968) e quella del film già menzionato “Professione: assassino” di Michael Winner con Charles Bronson. Di questo film, del 1972, è stato fatto un remake nel 2011. Il titolo è “Professione assassino – The Mechanic”, il regista è Simon West, lo sceneggiatore Carlino e il protagonista Jason Statham.

