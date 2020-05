Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore australiano Arthur Dignam. L’uomo era stato colpito da un infarto nella mattinata di sabato 9 maggio: era in compagnia di alcuni amici e ha avuto un malore. È quanto ha spiegato al Daily Mail il figlio Nicholas Gledhill. Protagonista di numerosissimi film di successo, Arthur Dignam ha iniziato la sua carriera di attore a teatro, in particolare sui palchi della sua terra natale, l’Australia.

Iniziò a lavorare nel cinema e in televisione negli anni '70. Il suo primo ruolo importante risale al 1976 nel film Il cortile del diavolo, del regista Fred Schepisi con Nick Tate e Simon Burke. Tra i ruoli più importanti che interpretò nella sua carriera c'è quello nel film I duellanti di Ridley Scott che debuttò nel 1977. Insieme a lui debuttarono anche grandi attori come Keith Carradine, Harvey Keitel, Albert Finney e Tom Conti. Ma sono davvero tanti i film che hanno visto Arthur Dignam all'opera.

























Impossibile dimenticare, tra gli altri, Specchi del desiderio del 1987, Segreti inconfessabili del 1988, Nella sua pelle del 1996, Paradise road (1997), Demoni e dei (1998). E impossibile dimenticare l'attore in Moulin Rouge!, il film di Baz Luhrman del 2001 nel quale vestiva i panni del padre di Christian (Ewan Mc Gregor). Al fianco di Nicole Kidman ha recitato anche nel film Australia del 2008. Il film era diretto sempre da Baz Luhrmann.















Il regista, qualche anno dopo, lo volle per un cameo in Il grande Gatsby, il film del 2013 con il mitico Leonardo Di Caprio. Arthur Dignam è morto all'età di 80 anni per un infarto. A dare la triste notizia è stato il figlio dell'attore, Nicholas, che ha scritto su Facebook un lungo post: "Stamattina mio padre, Arthur Dignam, è morto. Era nel pieno della sua routine mattutina e, mentre salutava un amico, è stato abbattuto da un enorme infarto".









E ancora: “Faremo una favolosa veglia per Arthur che si adatta alla sua favolosa vita quando verranno sollevate le restrizioni ma, nel frattempo, vi sarei grato se vi prego di trasmettere la notizia della sua scomparsa a chiunque dovrebbe sapere e con cui potrei non essere contatto”.

