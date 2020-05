Lutto nel mondo del cinema. Dopo una carriera brillante e fortunata, se ne è andato a 92 anni Jerry Stiller. L’uomo era il padre di Ben Stiller. A dare l’annuncio della morte di Jerry Stiller, è stato proprio il figlio che ha scritto sui social: “Sono rattristato nel dire che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali.

È stato un grande padre, nonno ed eccezionale marito per Anne per più di 62 anni. Mi mancherà tantissimo. Ti voglio bene, papà”. Nato a Brooklyn, Jerry Stiller ha ha lavorato nell’esercito Usa durante la Seconda guerra mondiale poi, una volta finita la guerra, si è dedicato alla sua passione: la recitazione. Proprio nel momento in cui iniziò a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, conobbe Anne Meara, quella che sarebbe poi divenuta sua moglie. Di lì a poco, esordì nella commedia. Era un bravo attore e il pubblico lo amava. In più occasioni recitò al fianco della moglie. Continua a leggere dopo la foto

























Jerry Stiller si è fatto apprezzare sia come attore della tv che come attore del cinema. Impossibile dimenticare la sua interpretazione nel tv show Seinfeld, nel ruolo del padre di George Costanza, per non parlare di Zoolander, film nel quale recitò insieme al figlio Ben. L’ultima apparizione di Jerry Stiller sul grande schermo risale al 2016 anno in cui apparì nel secondo capitolo della saga. Continua a leggere dopo la foto















I nonni paterni, Samuel Stiller e Anna Intel, erano ebrei austriaci immigrati, e i suoi nonni materni, Yosif e Devorah Cytrynbaum, erano ebrei russi. È rimasto insieme alla moglie fino al 2015, anno in cui la donna è passata a miglior vita. I due hanno avuto due figli: Amy nata nel 1961 e Ben nato nel 1965. Jerry Stiller lascia anche due nipoti, cioè i figli che il figlio Ben ha avuto con l’attrice Christine Taylor: Ella Olivia e Quinlin Dempsey. Continua a leggere dopo la foto









I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Tra i ruoli che lo rendono un attore leggendario e che il pubblico non può dimenticare ci sono quello di Arthur nella serie televisiva The King of Queens e quello del padre di George Costanza, Frank, nella sitcom statunitense Seinfeld. Tra i film più memorabili ricordiamo Grasso è bello di John Waters, The Suburbans – Ricordi ad alta fedeltà di Donald Lardner Ward, Secret of the Andes di Alejandro Azzano, Lo spacca cuori di Bobby Farrelly.

Musica in lutto, addio ad Agnese. La cantante se n’è andata a soli 35 anni