Lutto nel mondo della tv: l’amato attore divenuto celebre grazie alla serie “Game of Thrones – il Trono di spade” è morto all’età di 65 anni. BJ Hogg è morto lasciando tutti senza parole: l’uomo, che nella serie interpretava Ser Addam Marbrand se ne è andato mentre era a Lisburn, città dell’Irlanda del Nord dove era nato. BJ Hogg è morto proprio nel giorno del suo compleanno. A dare la triste notizia è stata la BBC. BJ Hogg aveva iniziato la sua carriera in tv lavorando in numerose serie ma il successo clamoroso lo ha travolto con la serie

“Il Trono di spade”: prese parte alla prima stagione nel lontano 2011 e fu amore. “Game of Thrones – Il trono di spade”, è una popolarissima serie tv prodotta da Hbo e ispirata alla saga dello scrittore George R.R. Martin. L’attore ha interpretato il ruolo di un cavaliere al servizio di Lord Tywin Lannister, Ser Addam Marbrand. Un uomo carismatico nonché uno dei più coraggiosi alfieri Lannister. Continua a leggere dopo la foto

























Da giovane ha servito a Castel Granito come paggio, dove ha stretto amicizia con lo sterminatore di re, Jaime Lannister. La Bbc ha dato la notizia della scomparsa dell’attore dopo essere stata informata dal suo agente, Geoff Stanton. “Non ci sono parole per esprimere il dolore in questo momento. Era un grande uomo, una grande personalità e un attore eccezionale. La sua famiglia sarà devastata e il mio cuore è vicino a loro”. Continua a leggere dopo la foto















E ancora: “È stata una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, è una grande perdita per tutti”. BJ Hogg ha avuto una carriera lunga e piena di successi: ha lavorato in numerose serie tv e in tanti telefilm inglesi. Ma lo abbiamo visto anche in moltissimi film. Tra questi: “Niente di personale” (1995), “Resurrection Man” (1998), “Titanic Town” (1998), “Ember – Il mistero della città di luce” (2008), “Sua Maestà” (2012). Continua a leggere dopo la foto









Ma come è morto? Le cause della morte di BJ Hogg sono ancora sconosciute. Quel che è sicuro è che la sua scomparsa è stata sconvolgente per tutti. Familiari, parenti, colleghi, amici, fan sono tutti senza parole dopo aver appreso la tragedia. “Era un attore gentile, un grande collega e un vero amico”, hanno detto di lui i colleghi.

Cinema in lutto, morto prematuramente il grande attore. Rimarrà scolpito in tutti i suoi film