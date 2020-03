Lei è una delle divine del cinema internazionale. Eppure, in questi giorni, sul suo conto, stanno girando voci davvero orribili. Pare che, per quanto sia bella, sexy, meravigliosa, emani un cattivo odore. Ma dai… E chi ci crede che Julia Roberts puzzi? Ebbene, questa è la voce che circola. Una voce davvero imbarazzante che è stata messa in giro dallo staff della Roberts. Oltre a quelli del suo staff, ci sono anche dei suoi colleghi che sostengono che la star abbia un cattivo odore. Il motivo?

La causa ambientale. Ma che cosa c'entra con l'odore? Pare che Julia Roberts non ami usare il sapone per non inquinare l'ambiente. Per questo avrebbe deciso di lavarsi il meno possibile, per lo più senza saponi, per dare il suo contributo ad affrontare l'allarme ambientale di questo periodo. Dunque la sua motivazione è nobile. Ma per il suo staff le motivazioni non sono sufficienti. Perché, da quel che dicono, starle vicino è davvero un'impresa.





















La stessa attrice aveva raccontato durante un'intervista rilasciata ad Oprah nel 2008 di non amare i deodoranti e, di conseguenza, di usarli pochissimo. A parlare apertamente degli odori di Julia Roberts è stata la sua guardia del corpo che ha spifferato tutto senza pietà: "Julia passa giorni interi senza fare una doccia perché le piace risparmiare l'acqua, e nel caso usa solo degli oli naturali". Insomma, a detta del suo bodyguard, la Roberts non si lava.















Diciamoci la verità: questa cosa che la Roberts abbia un cattivo odore ci fa un po' strano. E chi si sarebbe mai immaginato che una donna bella e affascinante come lei emani un odore sgradevole? Nessuno. E comunque, sempre ammesso che i membri del suo staff dicano la verità. Chi può dirlo in fondo. Ma torniamo alle malelingue sulla Roberts, pare che la star non lavi molto neanche i capelli.









In questo caso, la scelta di non lavarli, sarebbe dettata dal non volerli rovinare con gli eccessivi lavaggi. E questo ci può stare: i lavaggi frequenti, infatti, li danneggiano. E voi che pensate di Julia Roberts? E soprattutto che pensate delle terribili parole del suo staff "Puzza come un pesce"? Noi siamo senza parole.

