Lutto nel mondo del cinema: se ne è andata un’attrice che ha fatto la storia del cinema. Addio a Diana Serra Carry, l’ultima star bambina del cinema muto. Diana Serra Cary è morta in California, a Gustine, lunedì 24 febbraio 2020. Aveva ben 101 anni. Il suo vero nome era Peggy-Jean Montgomery, ma quasi tutti la conoscevano come Baby Peggy. Era una bambina prodigio che mosse i primi passi nel cinema negli anni ’20 nel film Il Monello di Charlie Chaplin. Insieme a lei, nello stesso film, c’erano anche Jackie Coogan e Baby Marie Osborne. Diana iniziò a recitare a 19 mesi.

Sì, avete capito bene. Fu scoperta da Hollywood durante una visita agli Studios: Diana era andata con la mamma dal padre che lavorava lì come stuntman. Risale al 1921 il suo primo film, un corto dal titolo “Her Circus Man”. Da lì fu tutta un’ascesa. Le fecero firmare un contratto con la Century e la piccola Diana lavorò in cortometraggi e lungometraggi, per poi passare, nel 1923, alla Universal nel 1923. Continua a leggere dopo la foto

















Una carriera lunga e piena di successi, quella di Diana Serra Cary. Recitò anche con il cane-attore Brownie the Dog e prese parte a lavori con registi come Fred Hibbard, Alfred J. Goulding e anhe Cecil B. DeMille. Impossibile dimenticarla in Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel e Capitan gennaio. Nel 1925, però, il sogno finì a causa di un pesante litigio tra suo padre e un produttore. Era finiti i tempi d’oro per Diana. Continua a leggere dopo la foto















Ma non sempre la vita delle baby star è tutta rose e fiori. E dopo il successo, spesso, arrivano i problemi economici e la depressione. Il suo patrimonio immenso fu dilapidato dai suoi genitori, poi ci fu la Grande Depressione del 1929 e per Diana i tempi diventarono davvero duri. Iniziò la depressione. Il suo desiderio era quello di tornare a recitare ma non ottenne che qualche piccola parte. Ma grazie al talento riuscì a trovare un modo per lavorare. Continua a leggere dopo la foto











Divenne autrice di libri sul cinema di Hollywood e fece l’avvocato dei diritti degli attori bambini. Per la prima volta nei libri di Diana si parlava dello sfruttamento di quegli attori bambini che tanto erano invidiati dagli altri. All’età di 97 anni ha recitato in “Broncho Billy and the Bandit’s Secret”, diretto da David Kiehn. Nel 2006 era intervenuta come ospite in Italia, alle Giornate del muto di Sacile.

Italia in lutto, imprenditore illuminato e brillante: ha reso grande il Paese