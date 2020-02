Coronavirus, problemi in Italia per Tom Cruise: cosa è successo

Il Coronavirus da problemi non solo alla gente comune ma anche ai vip. In questi giorni a Venezia sono previste le riprese di “Mission: Impossible 7”, nuovo capitolo della saga con Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, il cui set si è trasferito nella città lagunare per le riprese di diverse scene, tra cui alcune ambientate nel corso del celebre Carnevale di Venezia.

Riprese rese difficoltose proprio dall'ordinanza firmata dal governatore Zaia, che di fatto blocca tutte le attività, scolastiche, sportive, museali e fieristiche, nonché lo stop al Carnevale di Venezia, tra gli eventi più attesi dell'anno nella città lagunare. Anche la lavorazione di "Mission: Impossibile 7" ha subito una battuta d'arresto e l'attore protagonista sarebbe bloccato nel suo hotel per misure precauzionali. Al momento la troupe di "Mission Impossibile 7", che si trova in città dal 20 febbraio, è ferma.

















In questi giorni erano previste le riprese di scene di copertura del vero Carnevale, oltre a quelle di Cruise in gondola e in diversi punti della città, da accompagnare a quelle programmate per il prossimo 29 febbraio, quando sarebbero in programma riprese con Tom Cruise in un contesto che riproduce la tipica festa in maschera veneziana.















Condizionale d'obbligo a questo punto, visto che anche quelle riprese potrebbero subire uno slittamento in base all'ordinanza Zaia che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e avrà effetto fino al primo marzo.













L’ordinanza firmata da Zaia riguarda non solo tutte le scuole che rientrano nel territorio veneto, ma anche tutte le manifestazioni, in spazi pubblici e privati, che non si potranno più tenere fino alla data del primo marzo. Le manifestazioni in corso, ha detto Zaia, andranno a esaurimento. L’ordinanza è stata firmata da Zaia insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza. La decisione del Veneto rispecchia quella della Regione Lombardia che ha stabilito la sospensione delle attività per le scuole dell’infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado.

