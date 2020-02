Grave lutto nel mondo del cinema italiano: è morto il mitico attore Flavio Bucci che tutti ricordano per aver interpretato il personaggio di Antonio Ligabue. Ma anche per aver interpretato il capolavoro “Il Marchese del grillo”. Nato 72 anni fa da una famiglia molisano-pugliese originaria di Casacalenda in provincia di Campobasso, e di Orta Nova in provincia di Foggia, è diventato un attore dopo aver studiato presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Successivamente ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema:

Elio Petri lo volle come protagonista del film del 1973 “La proprietà non è più un furto”. Da qualche tempo Flavio Bucci abitava a Passoscuro, sul litorale romano. Tra i suoi ruoli più famosi ci sono senza dubbio: il prete Don Bastiano ne Il marchese del Grillo di Mario Monicelli (1981), Tex e il signore degli abissi (1985), Secondo Ponzio Pilato (1987), Teste rasate (1993), Il silenzio dell’allodola (2005). Tra i suoi ultimi lavori, Il divo di Paolo Sorrentino (2008). Continua a leggere dopo la foto

















Facendo un passo indietro e tornando agli esordi, nel 1977 Flavio Bucci divenne famoso grazie allo sceneggiato Ligabue diretto da Salvatore Nocita. I due lavoreranno insieme anche nel 1989 nei Promessi sposi (1989). Ma è impossibile dimenticare le interpretazioni di Bucci in tv: ne la Piovra (1984) di Damiano Damiani e ne L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi (2008) di Alberto Sironi. Ma la sua carriera fu lunga e piena di grandi successi che la sua morte non oscurerà. Continua a leggere dopo la foto















Nel 1976 lavorò con Giuliano Montaldo nei film L’Agnese va a morire e Il giorno prima. Sempre negli anni ’80 lavorò a Circuito chiuso. Certi suoi personaggi da cabaret resteranno nella storia. Uno su tutti il prete Don Sebastiano de Il Marchese del grillo di Mario Monicelli, Tex e il signore degli abissi, Secondo Ponzio Pilato, Teste rasate, Il silenzio dell’allodola e Il divo di Paolo Sorrentino. Flavio Bucci è venuto a mancare nella mattinata di martedì 18 febbraio 2020 per un infarto. Continua a leggere dopo la foto









Al momento del decesso si trovava nella sua casa di Passoscuro. Marito di Micaela Pignatelli, da lei ha avuto i due figli Alessandro e Lorenzo. Dalla relazione con la produttrice olandese Loes Kamsteeg Flavio Bucci ha avuto un terzo figlio. La sua morte lascia un grande vuoto. La sua vita non è stata facile e ha avuto a che fare con delle dipendenze pesnati. In una intervista del 2018 al Corriere della Sera, aveva confessato i suoi problemi economici a seguito di una vita sbandata: “Ho speso tutto in alcol e droghe. Mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. L’alcol mi ha distrutto? Mah, ha mai provato a ubriacarti? È bellissimo!”.

Angelo è morto, stroncato da un malore mentre ballava: aveva 25 anni