Lutto nel mondo del cinema: è morta un’attrice mitica che resterà nella storia. Stiamo parlando di Dyanne Thorne, star del cinema erotico al filone dell’exploitation. Dyanne Thorne è stata una vera icona negli anni ’70. Impossibile dimenticare la sua interpretazione di Ilsa nella trilogia “Ilsa la belva delle SS”, “Ilsa, la belva del deserto” e “La tigre del sesso”.

Dyanne Thorne è morta lo scorso 28 gennaio ma la notizia della sua morte è stata diffusa solo ora. La donna aveva 83 anni e ne avrebbe compiuti 84 il prossimo ottobre. Originaria del Connecticut, Dyanne Thorne ha iniziato la sua carriera come cantante e cabarettista a New York. Dopo aver fatto qualche comparsa in vari film ebbe la sua prima parte importante nel cortometraggio Encounter con Roberto De Niro. Poi prese parte a “Star Trek”, in particolare nell’episodio Chicago anni ’20, che fu trasmesso nel 1968. Continua a leggere dopo la foto

















Da quel momento in poi cambiò ‘strada’ e intraprese la via del cinema a metà tra il thriller e il (leggermente) a luci rossi. Alcune pellicole sono divenute davvero molto celebri. Tra queste ricordiamo “Le avventure erotiche di Pinocchio”, “Punto del terrore”, “Raptus erotico” e la trilogia di Ilsa di Don Edmonds. Furono pellicole – tutte – che fecero scandalo anche perché nello stesso anno Dyanne Thorne aveva sposato un attore ebreo. Continua a leggere dopo la foto















Si tratta di Howard Mauer, che, amandola alla follia, nonostante le critiche e le problematiche, decise di accettare le decisioni della moglie. Dyanne Thorne lavorò anche a “Greta, la donna bestia” di Jesús Franco e a “La gabbia infernale”. Tra gli ultimi film che l’hanno vista sul grande schermo “Real Men – Noi uomini duri”. In quella pellicola vestì i panni del padre transessuale di Jim Belushi. Non solo: la Thorne si dedicò molto anche al teatro insieme al marito. Continua a leggere dopo la foto









“Dissero che il film avrebbe danneggiato la mia carriera a Hollywood e che la gente mi avrebbe odiato per aver interpretato Ilsa – e avevano ragione. Mi ha fatto perdere molto lavoro”, aveva raccontato la Thorne in un’intervista. In compenso è divenuta un’icona dei cosiddetti “women in prison film” cioè di quelle pellicole di ambientazione carceraria con cast femminile.

Piero Pelù col lutto al braccio sul palco di Sanremo. “Mi vergogno…”. Cosa è successo