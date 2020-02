Grave lutto nel mondo del cinema: se ne è andato a 70 anni Paolo Guerra, lo storico produttore dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Paolo Guerra è morto per via di una malattia fulminante che se lo è portato via rapidamente. In questa giornata di dolore puro, non poteva mancare il ricordo dei tre comici che non riescono a crede che Guerra sia morto. Ecco cosa hanno scritto su Instagram per ricordarlo: “I produttori sono persone bizzarre e talvolta sono votate all’eccesso.

Era il 1993 e da circa sei mesi tempestavamo di telefonate l'ufficio di Paolo Guerra, perché noi 3 giovani comici volevamo lavorare con un produttore importante come si diceva di lui nell'ambiente, ma la segretaria rispondeva che il dottore era impegnato, non era in ufficio, o che era in tournée con uno dei suoi artisti" scrivono commossi Aldo, Giovanni e Giacomo. Un lutto improvviso e terribile che li ha spiazzati. E si legge ancora.

















"In realtà Paolo non aveva nessuna voglia di parlarci, non aveva nessun desiderio di incontrare il solito gruppo di cabaret desideroso di farsi produrre uno spettacolo. Ma noi 3 eravamo cocciuti e così un giorno esasperato dall'ennesima telefonata rispose lui urlando e disse: 'Io affitto il teatro di Cesenatico, voi venite con le vostre quattro scenografie scalcagnate e mi fate vedere il vostro spettacolo'. Non aggiunse di mer*a ma sicuramente lo pensava", il post di Aldo Giovanni e Giacomo è pino di dolore.















“Alle ore 15.30 si è aperto il sipario del teatro di Cesenatico, il pubblico in sala era composto da Paolo Guerra, la moglie Emanuela, il figlio Mattia di 4 anni e il cane Saetta, un Labrador color nocciola. Alla fine dello spettacolo Paolo è venuto in camerino tutto raggiante urlando ‘siete riusciti a far ridere anche il cane! Finimmo la serata seduti al ristorante, e dopo il caffè prese la carta marrone su cui era stato servito il fritto di pesce e ci fece firmare il primo contratto.

Con quella carta dalla nuance di calamari siglammo un accordo che ci ha portati fino a qua, fino all'ultimo film fatto insieme Odio l'estate". E chiudono così: "Siamo sicuri che da qualche parte, nell'universo, starà cercando di mettere sotto contratto qualcuno".











Lo scherzo del destino? Paolo Guerra è morto pochi giorni dopo l’uscita in sala di “Odio l’estate” e che sta ottenendo grandi risultati al botteghino. Una laurea in Economia, Paolo Guerra era stato promoter per grandi gruppi rock e collaboratore di Enzo Jannacci. Per quel che riguarda il cinema, la sua carriera è legata a tutti i film di Aldo, Giovanni e Giacomo da “Tre uomini e una gamba”.

