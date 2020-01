Grave lutto per Giuliana De Sio: è morto il padre Alfonso De Sio. L’uomo, avvocato e scrittore, è venuto a mancare martedì 21 gennaio 2020. Alfonso De Sio, anche padre della musicista Teresa, oltre che dell’attrice Giuliana, soffriva da tempo di problemi cardiaci. Secondo quanto riportato, sarebbe morto a causa di un infarto intorno alle 8 di martedì 21 gennaio. Aveva 92 anni ed è morto mentre era in casa con la terza moglie. Nato nel 1928 a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, era stato insignito nel 2014,

dall'Ordine degli Avvocati della Provincia di Salerno, della medaglia d'oro per i 50 anni di attività. Alfonso De Sio era un uomo molto famoso nel suo ambito. Tutti lo chiamavano "Don Alfonso". Era laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche ed aveva conseguito il diploma in Diritto, economia e scienze finanziarie presso l'Istituto Nazionale Kirner. Era un uomo che non si sentiva mai arrivato per questo studiava con passione le lingue.

















Aveva studiato lingua e letteratura cinese, ma anche il francese, il tedesco e l'inglese, e, non contento, aveva integrato i suoi studi con nozioni di arabo, cinese e russo. Alfonso De Sio ha lavorato per tantissimo tempo come avvocato all'Inps fino a diventare Coordinatore generale responsabile per la Campania. Era anche uno scrittore affermato con quattro romanzi all'attivo: Il viaggiatore felice (2016), L'onesto imbroglio (2017) e Il male di scrivere. Storia di Marco e del suo gallo (2018).















Quando l'uomo è morto, le figlie Teresa e Giuliana De Sio sono state subito informate e sono arrivate per dare un ultimo saluto al padre. Un dolore immenso, la perdita di un genitore, una perdita che niente può colmare. E non importa se il padre di Teresa e Giuliana De Sio aveva 92 anni, tuo padre resterà sempre tuo padre. E ti mancherà sempre. Giuliana De Sio, sconvolta dal dolore, saluta il padre su Facebook.













L'attrice ha postato su Facebook una foto che la ritrae con il padre Alfonso accompagnata dalla seguente didascalia: "Ciao papà". Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sotto il post di Giuliana. Don Alfonso era un grande uomo che ha lasciato il segno nel cuore di tanti. Dimenticarlo sarà impossibile.

