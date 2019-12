“Ora sono guarita”. Vanessa Gravina, la confessione dell’amata attrice che nessuno si aspettava

Vanessa Gravina è un’amatissima attrice italiana che tiene molto alla sua privacy. Ma, con il settimanale Confidenze si è aperta e ha raccontato qualcosa in più, qualcosa che non aveva mai raccontato. L’attrice che attualmente il pubblico sta apprezzando per la partecipazione a Il Paradiso delle Signore, dove ricopre il ruolo della Contessa Adelaide dal 2018, è una donna felicemente sposata. Oggi è serena e felice ma per lei le cose non sono state facili: trovare l’uomo della vita non è stato uno scherzo per Vanessa Gravina.

La sua vita amorosa è stata parecchio travagliata ma finalmente ha trovato la "pace dei sensi" con Domenico Pimpinella, attuale direttore generale dell'Enpam. "La vita da conviventi o da sposati per noi non è cambiata in niente, ma dopo le nozze ho notato un atteggiamento diverso verso di me, anche nel mio ambiente c'è più rispetto da parte della società: se hai la fede al dito sanno che c'è un uomo accanto a te (uno che, nel caso, può arrabbiarsi molto!)", ha detto la Gravina.

















Sono più di 10 anni che Vanessa Gravina e il marito di conoscono: si sono incontrati al mare quando lei aveva 34 anni. In quel tempo Vanessa Gravina era fidanzato con un altro uomo: lui era Edoardo Siravo, da tutti conosciuto come Vincenzo di Vivere. Ma tra Vanessa e Domenico qualcosa è scattato: "Non è stato difficile tenere il piede in due scarpe per un po', perché la storia che avevo si era logorata da tempo. Sei mesi dopo ho lasciato l'altro e ho iniziato una nuova vita" ha spiegato Vanessa.















E ha aggiunto: "Stare con una persona che non fa il mio mestiere è stato un vero sollievo, tra attori si parla sempre di lavori e di scritture, invece è bello che ognuno abbia un suo mondo da raccontare alla sera". Vanessa Gravina e l'attuale marito si sono sposati il 16 dicembre 2015 e tra loro la storia procede a gonfie vele. "Prima di conoscere Domenico sono stata una gelosa cronica – ha spiegato – era una specie di malattia, ma poi ho capito che ero solo insicura".









Finalmente ora l’attrice sta bene: “Ora sono guarita, perché mio marito non mi dà nessun motivo di avere dubbi”, ha puntualizzato Vanessa Gravina. La Gravina ha iniziato la sua carriera da attrice quando era solo una neonata. Quando apparve per la prima volta in tv aveva solo 3 mesi: è stata scelta per la pubblicità di una nota marca di pannolini.

