Patrizia Cafiero se n’è andata, la storica agente cinematografica, tra le più famose e apprezzate nel settore, è morta a Roma. Nata a Napoli, la sua carriera inizia negli Stati Uniti. Rientrata in Italia, Patrizia Cafiero fonda una sua agenzia cinematografica, lavorando con professionisti come Ornella Muti, Luca Zingaretti, Sergio Castellitto. La Cafiero&Partners si occupa di comunicazione e promozione nel mondo dello spettacolo e gestisce attualmente gli interessi, fra gli altri, di Riccardo Scamarcio e di Cristina Donadio.

Passava per essere una “dura” e come molte donne di carattere era generosa e comprensiva e non solo con le attrici o gli attori che facevano parte della sua agenzia e di cui diventava invariabilmente ogni volta amica, custode, consigliera, complice, ma perfino coi giornali, con quei sui modi sempre gentili e signorili con cui ci teneva a segnalare i suoi artisti, mai insistente o petulante, al contrario collaborativa e spesso utile. Patrizia è stata a fianco di Cristina e Francesca Comencini e delle altre fin dalla fondazione del movimento “Se non ora quando?”. Continua a leggere dopo la foto

















Quando ci fu la indimenticata manifestazione di un milione di donne in piazza contro il governo Berlusconi il 13 febbraio 2011 lei si era spesa in prima linea: presente a tutte le riunioni, aveva coinvolto molte artiste ed era stata lei con Loredana Taddei a fare da cassa di risonanza coi giornali e le televisioni per il successo anche mediatico di quell’evento. Continua a leggere dopo la foto









Femminista nel mondo del cinema, dove le donne sono spesso vincolate a un modello di bellezza, esibizione esteriore, non era scontato: lei lo è stata, credendoci, impegnandosi, spendendo molte serate e molta pazienza a discutere. “Era una combattente, aveva una voce splendida”. Continua a leggere dopo la foto







“Una donna sempre gentile”, “Ci mancherai tantissimo”. Questi alcuni dei ricordi di Patrizia che in queste ore circolano sui social tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. I funerali di Patrizia Cafiero si terranno lunedì 11 novembre a Roma, nella Chiesa degli Artisti, alle ore 11.

Ti potrebbe anche interessare: Incidente in autostrada, paura per la campionessa di sci Sofia Goggia. Cosa è successo