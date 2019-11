Malore per l’amata attrice che ora versa in gravi condizioni. Catherine Deneuve, la mitica attrice 76enne, è stata colta da un malore durante la notte ed è attualmente ricoverata in un ospedale di Parigi. A diffondere la notizia è stato il sito del quotidiano Le Parisien che ha fatto sapere che l’attrice è in gravi condizioni e ora deve sottoporsi a vari controlli. Fonti vicine alla donna hanno rivelato che Catherine Deneuve ha avuto “una botta di stanchezza”: la sua agenda in questo periodo è piena di impegni e forse a causa del troppo stress è arrivato il crollo.

In questo periodo l’attrice è impegnata sul set dell’ultimo film di Emmanuel Bercot, “De son vivant”, con Benoit Magimel. La negazione di un figlio condannato troppo giovane dalla malattia. La sofferenza di una madre di fronte all’inaccettabile. Un medico fa fatica a fare il suo lavoro, una malattia da domare e la morte mentre si è vivi: di questo parla il film cui sta lavorando l’attrice. Continua a leggere dopo la foto

















La notizia del malore della Deneuve ha sconvolto tutti. Catherine Deneuve è una vera leggenda del cinema mondiale. L’attrice ha all’attivo 120 pellicole ed è la diva francese più famosa al mondo. Nella sua carriera ha anche vinto molti premi: una Coppa Volpi, un David di Donatello e 2 César, gli Oscar del cinema francese. Nel 1992 ha avuto anche una nomination agli Oscar per “Indocina” di Régis Wargnier. Ma non è tutto. Continua a leggere dopo la foto









Nel 1998 ha ricevuto a Berlino l’Orso d’oro alla carriera e nel 2002 l’Orso d’argento per “8 donne e un mistero”. Figlia di doppiatori, Catherine ha debuttato al cinema a soli 13 anni. Nella sua carriera ha lavorato con i più grandi: Claude Chabrol, Roman Polanski, Jean-Paul Belmondo, Luis Bunuel, Lars von Trier, solo per dire qualche nome. Ambasciatrice dell’UNESCO, la Deneuve ha avuto due figli, entrambi attori: Christian Vadim, nato nel 1963 dalla sua relazione con il regista Roger Vadim, e Chiara Mastroianni, nata nel 1972 dalla sua relazione pluriennale con l’attore italiano Marcello Mastroianni. Continua a leggere dopo la foto





Catherine Deneuve è celebre anche per la sua storia d’amore con Marcello Mastroianni dalla quale è nata la figlia Chiara. Insieme hanno girato “Non toccare la donna bianca” di Marco Ferreri e “Niente di grave, suo marito è incinto”, sempre del regista italiano. Nel 1985 è nel cast di “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli.

Catherine Deneuve, 75 anni, splende sul red carpet. Ma occhio al dettaglio nascosto…