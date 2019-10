Il tempo passa per tutti. Ma non per Angelina che, alla prima del nuovo film della Disney – “Maleficent – Signora del Male”, il sequel della storia del 2014 – che la vede protagonista, è apparsa più bella e radiosa che mai. Il sequel di Maleficent arriverà nelle sale il 17 ottobre e tutti sono super curiosi di rivedere Angelina Jolie nei panni della cattiva al fianco di Michelle Pfiffer. Sono ormai settimane che la Jolie se ne va in giro per il mondo per promuovere il film. L’ultima tappa, per il momento, è stata Roma dove l’attrice è volata insieme alle figlie Shiloh e Zahara che l’hanno accompagnata alla prima italiana.

Le due figlia di Angelina Jolie sono ormai due donne e hanno sfilato sul red carpet al fianco della madre. Tutti gli occhi erano puntati sulle due ragazze oltre che, ovviamente, su Angelina che era più bella che mai. In abito scultura total black di Atelier Versace, la Jolie sembrava una dea. L’abito, senza spallini, realizzato su misura per la Jolie, era tempestato di paillettes che lo rendevano elegantissimo. Continua a leggere dopo la foto









La scelta dell’abito non è stata casuale: quello di Angelina Jolie è stato un omaggio all’ex designer e sarto della Maison morto qualche mese fa, Luigi Massi. Il modello che ha indossato Angelina era infatti uno dei suoi modelli preferiti. Il look era simile a quello che aveva scelto a Hollywood ma nessuno si è lamentato perché Angelina era perfetta. E le figlie? Come erano vestite? I look delle due ragazze erano praticamente opposti. Continua a leggere dopo la foto





Shiloh, che è ormai la fotocopia di papà Brad Pitt, ha scelto un outfit maschile composto da pantaloni neri, felpa con cappuccio con dettagli d’oro e Converse. I capelli erano tutti tirati all’indietro. La storia di Shiloh è stata a lungo sulla bocca di tutti: Shiloh si sente un maschio, si veste da maschio e vuole essere maschio. E a casa si fa chiamare John. I genitori non si sono mai opposti a questa sua decisione e le hanno dato la massima libertà. Continua a leggere dopo la foto





Ora lei vive la sua vita da maschietto ed è identica al padre Brad Pitt (Shiloh è la prima figlia naturale della coppia). E se Shiloh si è presentata in tenuta maschile, sua sorella Zahara, ha calcato il red carpet scegliendo un abito da principessa. Zahara indossava un lungo abito da sera di Versace con la gonna lunga e il corpetto con il collo all’americana. Per i capelli ha optato per un’acconciatura molto raffinata.

