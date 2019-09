Billy Elliot, la sorprendente trasformazione. Come è diventato l’attore Jamie Bell

Chi ancora identifica Jamie Bell con il dolce protagonista di ‘Billy Elliot’ (all’epoca Bell era al suo debutto cinematografico e aveva soltanto 14 anni) non potrà che rimanere sorpreso davanti all’incredibile trasformazione che l’attore Jamie Bell ha dovuto affrontare per la pellicola ‘Skin’ del regista israeliano Guy Nattiv.

Classe 1986, Jamie Bell: una storia personale con così tante similitudini col suo Billy Elliot, un amore per la danza non esternato per paura, una storia familiare difficile, non potevano che produrre un artista dalla sensibilità eccezionale che ha scelto, dopo l'enorme successo di quella sua prima, magica, interpretazione del 2000, che gli valse addirittura un BAFTA, ancora adolescente, di intraprendere un percorso fuori dagli schemi.









Il viso pulito di Jamie Bell ha subito un cambiamento radicale, quasi spiazzante, affinché l'attore potesse interpretare il ruolo di protagonista nel film Skin di Guy Nattiv, presentato al Festival del Film Americano di Deauville in corso in questi giorni. Per assumere le fattezze di Widner l'attore è ingrassato quasi 10 chili – mangiando 'burro d'arachidi, gelati e altre schifezze' -, ha trascorso ore ed ore in palestra, si è rasato la testa, ha indossato lenti a contatto opache affinché gli occhi non riflettessero la luce.





L’attore ha dovuto mettere dei denti finti e si è dovuto ricoprire di tatuaggi (temporanei) identici a quelli (veri) che fino a qualche anno fa erano presenti sul corpo di Bryon, realizzati nei 16 anni di militanza in diversi gruppi neonazisti. Il racconto di “Skin” è ispirato ad una storia vera, già raccontata in tv nel documentario Erasing Hate, quella appunto di Bryon Widner, uno skinhead che entra in contatto con un gruppo di suprematisti bianchi, adattandosi ai comportamenti violenti ed estremi che caratterizzano i gruppi accomunati da una certa tipologia di convinzioni politiche e sociali.

Jamie Bell ha lasciato Billy Elliot alle spalle e nel corso della sua carriera ha poi collezionato tanti ruoli da protagonista, sotto la direzione anche di registi importanti, in pellicole molto diverse tra loro, dando sempre prova di un grande talento.





Jamie Bell ha sposato l’attrice Evan Rachel Wood il 30 ottobre 2012 e nel luglio 2013 diventano genitori di un bambino. Nel maggio 2014 la coppia annuncia la separazione e nel 2015 Bell incomincia una relazione con l’attrice Kate Mara. La coppia si sposa nel luglio 2017 e nel maggio 2019 diventano genitori di una bambina.

