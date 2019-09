Lutto nella tv: un mieloma ha portato via un attore ineguagliabile. Tanto dolore

Lutto nel mondo della televisione: è morto John Wesley. L’attore, noto soprattutto per il ruolo del dottor Hoover in “Willy, il principe di Bel Air” al fianco di Will Smith, è morto a 72 anni dopo una lunga battaglia contro un mieloma. A dare la tragica notizia sono stati i parenti di John Wesley che lo hanno comunicato al magazine Variety. Gli Stati Uniti sono in lutto per la tragica morte dell’attore che era noto per la sua inimitabile presenza scenica e per la sua grande simpatia. John Wesley era un attore molto amato, aveva lavorato nel cinema e in tv. Anche Will Smith, protagonista della serie “Willy, il principe di Bel Air”, è addolorato per la grave perdita. I due avevano lavorato insieme ed erano molto affiatati. John Wesley, per Will Smith, è il ricordo degli esordi, il ricordo di un periodo felice che non tornerà più. All’epoca di “Will, il principe di Bel Air”, Smith muoveva i primi passi verso il suo successo sconfinato. E accanto a lui c’era John Wesley.

La sua carriera è durata più di 50 anni ed è stata costellata di successi. Era uno dei punti di riferimento del cinema "black". Nato in Louisiana, laureato alla University of California, prima di buttarsi nel mondo della recitazione, aveva combattuto nell'esercito americano la guerra del Vietnam. Quella parentesi lasciò un segno profondo nella sua vita e più raccontò gli orrori di quella guerra terribile.









Quell'esperienza lo condizionò per sempre e la portò con sé anche nella carriera d'attore. John Wesley era molto amico dell'attore Morgan Freeman. Aveva recitato, tra gli altri, con Denzel Washington, Albert Finney, Barbra Streisand, James Spader. Fu nel cast di "Fermati, o mamma spara" del 1992 con Sylvester Stallone e lavorò in moltissime serie tv, tra cui "The Jeffersons", "Supercar", "JAG – Avvocati in divisa", "Merlose Place" e "NCIS – Unità anticrimine".





Non solo cinema e televisione per John Wesley, nella sua carriera lavorò moltissimo anche a teatro, anche al fianco di Arthur Miller. John Wesley aveva una famiglia numerosa. Lascia sua moglie, Jenny Houston, che ha firmato anche il comunicato della sua morte, sua madre, Hazel Baskin, le due figlie, Kimiko Kamiel Houston e Kinshasha Houston, e i nipoti. La malattia lo ha strappato al mondo e il dolore è grande.





John Wesley è stato un regalo al mondo, perché la sua gentilezza e la sua grazia sono immortalati nelle sue opere di teatro, TV e cinema – ha scritto in un comunicato il manager e produttore di Wesley, Gerry Pass, aggiungendo – Ho il cuore spezzato per aver perso un caro amico oggi". Una nuova, grande perdita per il mondo del cinema. Una perdita che addolora.

