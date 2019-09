“Il mio corpo ha deciso di cedere”. Mickey Rourke sempre più irriconoscibile spaventa i fan

Mickey Rourke sempre più irriconoscibile. Dimenticate il sex symbol di 9 settimane e mezzo perché ormai quell’uomo non esiste più. È vero, il tempo a volte può essere davvero crudele e di sicuro il fatto che oggi Mickey Rourke abbia 66 anni incide sul suo cambiamento fisico. Ma non è solo questione di età. In questi giorni l’attore è stato ospite del programma televisivo “Good Morning Britain” e quando i suoi fan lo hanno visto, sono rimasti senza parole.

Per chi lo ha amato quando era Mickey Rourke, è stato uno choc rivederlo. Già era cambiato parecchio ma stavolta la trasformazione è ancora più impressionante. In tanti si chiedono cosa lo abbia portato a tanto. "Chi ha detto a Mickey Rourke che la chirurgia plastica avrebbe migliorato il suo aspetto?", ha scritto qualcuno su Twitter durante la trasmissione. E ancora: "È triste vedere gli effetti della chirurgia plastica sul suo bellissimo volto".









Insomma, secondo i più, se Mickey Rourke è cambiato in questo modo la colpa è tuttta della chirurgia. Ma non è solo quello. Durante l'intervista l'attore ha anche parlato dei suoi problemi di salute. "Ho subito un nuovo intervento all'anca – ha rivelato l'attore – e allo stesso tempo tutto il mio corpo ha deciso di cedere. Soffro di ipotiroidismo, condizione che ti fa mettere su peso e ti butta giù. I dottori pensano che possa essere legato a questo o allo stress".





Che sia dovuto a problemi di salute o alla sua ossessione per la chirurgia plastica, oggi Mickey Rourke sembra davvero un'altra persona. Mickey Rourke, c'è da dirlo, ha vissuto una vita spericolata. A dire poco. Dopo i problemi con la droga e frequentazioni sbagliate, nel 1991 aveva annunciato di voler tornare alla boxe, suo primo amore, ammettendo anche di essere sulla via "dell'autodistruzione". Poi, dopo naso rotto, costole incrinate, denti spezzati, aveva lasciato il ring e aveva deciso di ricostruirsi la faccia.





Ben presto, la sua necessità, è diventata una specie di ossessione che l’ha portato a stravolgere completamente i suoi connotati. Ormai è irriconoscibile e il sex symbol che era è solo un lontano ricordo. Non avrà rughe, ma non ha più neanche fascino. È anche colpa dei suoi problemi di salute? Forse sì. Ma non solo di quelli, questo è sicuro.

