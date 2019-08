Melissa Satta bollente infiamma Venezia: sul red carpet si presenta in reggiseno

Di bellezze se ne sono viste sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ma quando è arrivata Melissa Satta tutti sono rimasti senza fiato. Il motivo? La scelta super sexy di Melissa che ha deciso di sfilare sul red carpet in bikini… Venerdì 30 agosto la splendida showgirl, recentemente tornata insieme a Kevin Prince Boateng, ha rubato la scena a tutte. Il suo look a dir poco audace ha fatto centro.

La Satta ha incantato tutti: tacchi a spillo, tailleur nero dal taglio maschile (firmato Manila Grace), giacca aperta e reggiseno color carne in bella vista. Sotto alla giacca, a parte il reggiseno non c’era nulla… E tutti sono impazziti. Vedi a volte: scegli un abito dal taglio maschile e sei la più femminile di tutte… Melissa Satta ha azzeccato in pieno il look e la sua scelta ha fatto il botto. Se in molti hanno gradito il suo abito, altri hanno criticato la sua scelta. Una scelta che, a loro avviso, penalizzava la sua bellezza. Continua a leggere dopo la foto









“Sei così bella, potresti indossare qualcosa cosa ma così hai trovato il modo di spegnerti!” scrive una fan; “Reggiseno color carne… poco fine ed elegante per te!” ha scritto qualcuno. Ma c’è chi ha gradito parecchio lo stile della Satta: “Non hai rivali Melissa, sei pazzesca!”. E voi che ne dite? Vi è piaciuta? Una cosa è sicura: qualunque cosa indossi, la ex velina è super sexy. Perché lei è una di quelle donne sexy di natura. Continua a leggere dopo la foto





Per Melissa Satta questa è stata una bellissima estate. La ex velina, infatti, è tornata insieme al compagno storico, il calciatore Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto il piccolo Maddox Prince. Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, i due sono tornati a fare coppia fissa. Tutti hanno gioito alla notizia del loro ritorno di fiamma: in tanti, infatti, non si rassegnavano alla fine del loro matrimonio. Boateng è stato bravissimo a riconquistare la sua amata…Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Shining on the red carpet 💎 #venezia76 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 31 Ago 2019 alle ore 1:38 PDT

Visualizza questo post su Instagram W.i.B. In Venice #venezia76 🖤@manilagraceofficial #manilagracevenezia76 #ad Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 30 Ago 2019 alle ore 12:53 PDT

Visualizza questo post su Instagram Venezia💙 #venezia76 #VeniceFilmFestival Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 30 Ago 2019 alle ore 4:02 PDT

Prima un appuntamento di sera, solo loro due, poi un enorme mazzo di rose rosse: ci ha saputo fare. Poco dopo i due sono stati immortalati insieme in barca mentre si scambiano un bacio romantico che segna il loro nuovo inizio. Tutto è bene quel che finisce bene. I motivi che li avevano spinti a separarsi? Ormai sembrano un lontano ricordo… E anche stavolta, per fortuna, ha vinto l’amore.

