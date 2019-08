La 76esima edizione del Festival del Cinema di Venzia è nel suo clou. Fino al prossimo 7 settembre saranno presentati in anteprima mondiale tantissimi film. In questi giorni Venezia pullula di vip e di bellezze che tolgono il fiato. Il Festival del Cinema è uno degli eventi più mondani d’Italia e i vip non possono mancare. Sul tappeto rosso sono sfilate bellezze mozzafiato. Abbiamo visto abiti meravigliosi. I nostri attori preferiti.

E non poteva certo mancare lei, la star del momento: Elodie Di Patrizi che, dopo aver spopolato con la hit “Margarita”, in occasione della prima di “Marriage Story”, ha sfilato come una diva lasciando a bocca aperta il pubblico. Oltre che una cantante amatissima, Elodie è anche una donna meravigliosa e questa estate, tra scatti hot e foto in costume, non ha perso occasione di dimostrarlo. Ma l’avete vista sul red carpet? Sembrava proprio una dea. Con quell’abito di cristalli e la maxi scollatura sulla schiena. Continua a leggere dopo la foto









Roba da restarci secchi. La cantante ha sfilato con un lungo abito ricoperto di cristalli di Blumarine. La gonna lunga e sinuosa dell’abito – con lo strascico – metteva in risalto la sua perfezione così come il corpetto aderente. Il tocco più sensuale era la scollatura profondissima sulla schiena… Per completare il tutto ha scelto dei sandali nude di Jimmy Choo, gioielli Messika Paris e capelli tirati tutti indietro dicendo addio all’acconciatura afro degli ultimi giorni. Continua a leggere dopo la foto





Elodie Di Patrizi è splendida e sembra un’attrice. E infatti con la sua passerella sul red carpet non ha certo sfigurato accanto alle attrici ospiti. In fondo lo sapevamo tutti che fosse di una bellezza disarmante… Di recente la cantante che ha trovato il successo con Amici di Maria De Filippi ha postato su Instagram una foto in cui appare completamente nuda. A coprire il corpo solo le gambe e le braccia. E i fan? Sono impazziti, naturalmente… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Different show, same emotion 🖤 #venezia76 #veneziafilmfestival2019 #moetmoment Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 30 Ago 2019 alle ore 2:04 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🧚🏽‍♀️ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 23 Ago 2019 alle ore 8:44 PDT

I fan sono impazziti e hanno riempito il profilo Instagram di apprezzamenti. La cantante, seppur senza veli, non ha perso però una delle sue caratteristiche principali, la dolcezza. Elodie è splendida: completamente struccata, con uno sguardo dolce e sensuale. Fa tenerezza il commento di una sua fan che le scrive: “Ma come devo fare. Il mio fidanzato è sempre il primo tra i tuoi mi piace”.

