Torna a mostrarsi dopo il cancro. Era il 2017 quando l’attore aveva ufficializzato la sua malattia. Prima di allora, Val Kilmer aveva sempre negato di essere malato. Poi non è più riuscito a tenere il segreto e ha detto tutto. È stato proprio l’attore, durante una chiacchierata con i fan attraverso il sito di social news e intrattenimento Reddit, a svelare di essere stato malato. Che Kilmer fosse malato lo aveva confermato anche l’amico Michael Douglas, sopravvissuto anche lui a un cancro alla gola, rivelando che Kilmer soffriva della “stessa patologia”.

"Le cose per lui non vanno molto bene — aveva dichiarato Douglas —, Val è sempre nelle mie preghiere. Per questo motivo, da qualche tempo, non avete notizie sul suo conto". Kilmer, all'epoca, aveva smentito la malattia: "Sono molto affezionato a Michael ma riguardo al mio stato di salute è male informato. Qualche tempo fa gli ho chiesto di indicarmi uno specialista perché avevo un disturbo alla gola".









Poi, durante l'AMA (Ask me Anything) di Reddit, venne a galla la questione "cancro". E Val Kilemr rispose: "Probabilmente Michael in quel momento, pur non rendendosene contro, stava cercando di aiutarmi anche nei confronti della stampa che, in quei giorni, stava facendo pressioni circa il mio stato di salute, dopo diverse indiscrezioni che erano circolate in rete. È vero. In quel periodo ero in cura per un tumore ed ero in via di guarigione, ma la mia lingua era ancora molto gonfia. Non volevo che la gente pensasse che stessi ancora male".





Ora Kilmer, star di film culto come "Top Gun", "Heat", "Batman Forever", è tornato ufficialmente in pubblico. Qualche giorno fa ha accettato di essere tra i relatori del Novus Summit di New York, cioè l'evento organizzato dalle Nazioni Unite nel corso del quale è stato premiato per il suo compagno con la Fondazione TwainMania che si occupa di sviluppo sostenibile. L'attore, ovviamente, è decisamente cambiato. E ci sono belle novità sul suo conto.





Val Kilmer comparirà nel sequel di Top Gun, la pellicola che nel 1986 lo consacrò al successo. E, naturalmente, reciterà al fianco di Tom Cruise, protagonista storico del film. Da qualche giorno è disponibile il primo trailer ufficiale del film. Il cast è composto da Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Kara Wang, Manny Jacinto, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Jay Ellis, Bashir Salahuddin. La data di uscita? Il 26 giugno del 2020.

