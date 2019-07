Cinema in lutto. L’amato attore è morto: la notizia ha lasciato tutti senza parole

Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.

È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi come Rake, Bangkok Hilton, Polizia squadra soccorso, Blue Murder, East West 101 e Wandin Valley e tantissimi film. “Era un attore stimato, un narratore e qualcuno che ha toccato la vita di molti”, si legge da una dichiarazione della sua agenzia. “La sua generosità non ha avuto limiti e la sua perdita è troppo grande per essere quantificata”. Richard Carter è diventato famoso per la sua imponente presenza sullo schermo, grazie al talento nell’interpretare tipi psicologicamente instabili. (Continua a leggere dopo la foto)









La sua ultima performance è stata quella di Bullet Farmer (il fattore) in Mad Max: Fury Road, accanto a Tom Hardy. Il fattore, conosciuto in precedenza come Maggiore Kalashnikov, è un vecchio compagno d’armi e alleato dell’allora Colonnello Joe Moore, e suo sottoposto nella guerra dell’acqua e del petrolio, avvenimenti antecedenti i fatti del film. È ossessionato dalle armi e dai proiettili ed è vestito da cima a piedi con abiti di pelle nera su cui sono cucite molte cartucciere cariche di proiettili, che porta anche in testa come copricapo e in bocca al posto di alcuni denti. (Continua a leggere dopo la foto)





Il Fattore è un uomo sadico e crudele, che viene scomodato solo quando la situazione è molto grave. Si sposta a bordo del suo mezzo cingolato chiamato Peacemaker, che si muove senza nessun problema anche sul terreno fangoso che ferma tutti gli altri veicoli, verrà ucciso insieme alla sua squadra da Max. Apparso anche in numerosi episodi di popolari telefilm, Carter ha avuto grande notorietà in anni recenti con due successi di Hollywood, Il grande Gatsby, recitando al fianco di Leonardo DiCaprio. (Continua a leggere dopo la foto)





L’attore lascia la moglie Lindsey e dalla figlia, Amy. “La famiglia di Richard desidera esprimere il proprio ringraziamento per tutti i messaggi di cordoglio”, ha detto la sua agenzia. Il comico Adam Hills è stato tra quelli che hanno reso omaggio all’amato attore: “È molto triste sapere della scomparsa di un gigante della commedia e della recitazione australiana”, ha dichiarato su Twitter. “A volte era come Yoda per me, per altri più come Chewbacca, ma lo amavo comunque. Vorrei averlo detto di recente.”

Tiziano Ferro e Victor: la foto inedita del bacio che li ha uniti in matrimonio