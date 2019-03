Alessandro Borghi dedica il David di Donatello 2019 a Stefano Cucchi: “Questo premio è suo”

‘Dogman’ di Matteo Garrone ha vinto il David di Donatello 2019 per il miglior film. Miglior attore protagonista Alessandro Borghi per il film “Sulla mia pelle”. Consegnato da Uma Thurman, Alessandro Borghi ritira il premio e ringrazia la sua collega Jasmine Trinca, il regista Alessio Cremonini e poi la famiglia Cucchi e lo stesso Stefano, a cui dedica idealmente il premio.

"Grazie alla famiglia Cucchi, per essersi fidati di me – dice Alessandro Borghi – Grazie alla mia famiglia, alle persone che stanno con me, che hanno pagato le conseguenze dei sacrifici fatti per realizzare questo film. E poi questo premio è di Stefano Cucchi. Ed è un premio che voglio dedicare agli esseri umani e all'importanza di essere considerati tali, a prescindere di tutto". Ilaria Cucchi su Facebook ha ringraziato Alessandro Borghi per il gesto di dedicare a Stefano e alla sua famiglia il premio come miglior attore progonista ai David di Donatello 2019.









"Grazie a te Alessandro. Le tue parole e gli applausi hanno scaldato il cuore di mia mamma stasera". La serata si è aperta con un montaggio di scene dei film in lizza sulle note di 'We are the champions'. "Voi siete i campioni di questa stagione cinematografica", ha esordito Conti, indicando i candidati ai David seduti in platea. In una cerimonia che ha alternato premi televisivamente più appetibili a statuette più tecniche, uno dei momenti più attesi della serata è arrivato con la consegna a Tim Burton del David alla Carriera.





"Il cinema italiano fa parte del mio dna. Vorrei essere amato nel mio Paese come lo sono qui", ha scherzato Burton, prima di essere chiamato a premiare il miglior regista esordiente: Alessio Cremonini per il film 'Sulla mia pelle'. Film che si è aggiudicato anche il David Giovani, assegnato da 6000 studenti. A consegnare invece il David a Burton è stato Roberto Benigni: "Ricevere questo premio da Roberto è uno dei più grandi onori della mia vita", ha detto Burton.







Mentre Benigni, dopo aver elogiato il collega americano e i David che “diventano sempre più grandi”, si è detto “lieto di essere tornato al cinema dopo tanti anni, con il Pinocchio di un altro grande regista immaginifico come Matteo Garrone (film attualmente sul set in cui Benigni interpreta Geppetto, ndr.)” ed è stato omaggiato con una standing ovation.

Ad arricchire la quota hollywoodiana di questa edizione anche il David Speciale consegnato ad Uma Thurman e quello al miglior film straniero andato a ‘Roma’ di Alfonso Cuaron, il quale è riuscito a raggiungere la capitale dopo qualche incertezza sulla sua presenza. Nanni Moretti ha ricevuto il suo nono David (su 44 candidature) per ‘Santiago, Italia’, giudicato il miglior documentario. “Sono contento di ricevere questo David per questa bella storia italiana di accoglienza”, ha detto il regista.

