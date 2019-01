Vinci con UCI Cinemas e Il Ritorno di Mary Poppins

ci ha regalatodi un classico intramontabile, con la splendida Emily Blunt nei panni della governante più famosa del mondo. Per l’occasionepremia i suoi clienti con fantastici premi!

Partecipare è facilissimo! Basta registrarsi sul sito marypoppins.ucicinemas.it inserendo tutti i dati richiesti e partecipare così all’estrazione finale di kit di premi quali:

– 15 guide Lonely Planet kids Londra

–10 kit composti da: 1 voucher Nuna Lie e 1 voucher ProfumeriaWeb

– 5 kit composti da: 1 gift card Lecicogne.net e 1 voucher Cheerz

– 2 kit composti da: 1 voucher Vegaoo e 1 voucher Vegaooparty

Invece per tutti coloro che registrano almeno un biglietto del film acquistato tramite i canali di vendita UCI Cinemas in palio una vacanza studio a Londra con Kaplan! E se sei possessore della Skin ucicard raddoppi le possibilità di vincita!

Tutti i registrati ricevono subito uno sconto Nuna Lie del 10% per l'acquisto di qualsiasi prodotto sul sito www.nunalie.it











IL FILM:

Il Ritorno di Mary Poppins è ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni ‘30, ventiquattro anni dopo gli eventi del film originale. Michael Banks, ora adulto e vedovo da un anno, è impiegato nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen. Ora è proprio quella stessa banca che mette in difficoltà la famiglia Banks: inclemente, reclama la casa ma i soldi per riscattarla non ci sono e Michael non sa a chi votarsi.

Il tempo è maturo perché Mary Poppins cali dal cielo aggrappata al suo ombrello e torni ad occuparsi della famiglia Banks. In questo sequel, completamente nuovo e originale, la bambinaia, interpretata da una fantastica Emily Blunt (A Quiet Place: Un Posto Tranquillo, La Ragazza del Treno) , è accompagnata dal suo amico Jack, interpretato da Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), un lampionaio ottimista che si occupa di portare luce (e vita) nelle strade di Londra. Grazie alla magica governante, che con i suoi straordinari poteri magici è capace di trasformare qualsiasi mansione giornaliera in un’indimenticabile e fantastica avventura, in compagnia del lampionaio Jack e di quel “poco di zucchero”, le cose finalmente andranno per il verso giusto e la famiglia potrà presto ritrovare il sorriso.

Il film è diretto da Rob Marshall (Into the Woods, Chicago) e prodotto dallo stesso Marshall insieme a John DeLuca (Chicago) e Marc Platt (La La Land), mentre Callum McDougall è il produttore esecutivo. La colonna sonora è composta da Marc Shaiman (Hairspray – Grasso è Bello), che si è anche occupato di scrivere le nuove canzoni del film insieme a Scott Wittman (Hairspray – Grasso è Bello). La sceneggiatura è firmata da David Magee (Vita di Pi) a partire da un soggetto scritto da Magee, Marshall e DeLuca e basato sui romanzi di P.L. Travers. La scrittrice, che nel 1934 presentò al mondo la bambinaia più determinata di sempre con il libro “Mary Poppins”, trasformato poi da Disney nel celebre lungometraggio uscito poi nel 1964, scrisse altri sette avventure della fantastica governante. Il Ritorno di Mary Poppins è ispirato alla grande quantità di materiale inedito presente ad oggi rimasti solo sulla carta stampata.