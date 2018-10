Ci avreste mai creduto? Eppure sembra proprio vero: qualcuno è riuscito a giudicare Julia Roberts come una donna... "orribile". Non è una candid-camera né uno scherzo di 'cattivo' gusto, bensì il pensiero dei follower di Instagram. A raccontare l'accaduto è l'attrice americana cinquantenne; la star hollywoodiana, prossimamente protagonista sul piccolo schermo con la serie Homecoming, ha raccontato la sua piccola disavventura a Oprah Winfrey in una intervista per la rivista statunitense di moda Harper's Bazaar. I suoi ruoli da protagonista in film di successo, insieme al suo sorriso luminoso e alle sue gambe chilometriche, hanno fatto di Julia Roberts una delle attrici più amate e ammirate. Anche lei, che ha deciso di invecchiare senza cedere alla tentazione della chirurgia estetica, si è ritrovata a dover fare i conti con la crudeltà dei social. A quasi 51 anni l'intramontabile Pretty Woman è stata attaccata a causa di una sua foto pubblicata senza 'trucco e parrucco'. (Continua a leggere dopo la foto)



"Recentemente è accaduto qualcosa sul profilo Instagram di mia nipote Emma che mi ha fatto pensare molto su quello che vuol dire essere una teenager nella società contemporanea", ha spiegato Julia Roberts ad Harper's Bazaar parlando di uno scatto fotografico 'realizzato' con la nipote Emma Roberts - anche lei attrice ma di gran lunga meno conosciuta seppur con dieci milioni in più di follower - che è stato giudicato orribile dai follower.



Nello scatto postato su Instagram si vedono le due con il volto illuminato da uno splendido sorriso mentre giocano a carte, il viso struccato, camicione e occhiali da vista per una, t-shirt per l'altra. Niente 'trucco e parrucco' ma un'immagine molto autentica, colta in un momento privato, che però molti fan non hanno apprezzato per quello che era, lanciandosi in avventati commenti estetici. Julia Roberts spiega quanto accaduto: "Ci siamo alzate, stavamo bevendo un tè, giocando a carte e trascorrendo insieme questa mattinata meravigliosa. Alcuni giorni dopo ha condiviso una nostra foto e un gran numero di persone si sono sentite assolutamente in diritto di parlare di che aspetto terribile avessi nell'immagine, del fatto che non starei invecchiando bene, dire che ho l'aspetto di un uomo, e chiedendo perché avesse condiviso una foto come quella in cui ho quell'aspetto terribile!".



Visualizza questo post su Instagram Card games with Aunt Julia ❤️ @juliaroberts Un post condiviso da Emma Roberts (@emmaroberts) in data: Lug 30, 2018 at 10:13 PDT



Insomma, parole durissime che hanno lasciato l'attrice hollywoodiana senza parole: "Sono rimasta sbalordita da tanta cattiveria!". Julia Roberts ha anche ammesso: "Sono una donna di 50 anni e so chi sono, tuttavia i miei sentimenti sono stati feriti. Ero triste che la gente non riuscisse a capire il significato, la dolcezza, l'assoluta gioia luminosa di quella foto. Ho pensato 'E se avessi 15 anni?'". In ogni caso alla fine l'attrice è riuscita a trarre un insegnamento da questa vicenda, perché si tratta di "un nuovo scorcio su un modo di vivere che non conoscevo affatto". "Devi passare attraverso le cose per capirle", ha aggiunto Julia Roberts.

