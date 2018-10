Lutto nel mondo del cinema. È morta la costumista Barbara Mastroianni, figlia di Marcello e di Flora Carabella. Ne hanno data notizia gli amici più cari che le sono stati vicini anche negli ultimi giorni insieme alla sorella Chiara Mastroianni. Ammalata da tempo a causa di un tumore, la costumista era ricoverata da qualche settimana. Aveva 66 anni La camera ardente sarà aperta domattina presso la clinica Villa del Rosario e i funerali si svolgeranno sabato alle 12 alla chiesa di San Gioacchino, a Roma. Diplomatasi al Liceo Classico, Barbara Mastroianni dagli anni Settanta ha cominciato ad interessarsi al design e alla realizzazione di costumi teatrali e cinematografici, entrando nell’ambiente dello spettacolo. Le prime esperienze le ha fatte con Mauro Bolognini, collaborando tra gli altri con Gabriella Pescucci, Giuseppe Patroni Griffi e in tv con Elio Petri. (Continua a leggere dopo la foto)



Barbara Mastroianni da alcuni anni aveva lasciato il cinema e il teatro per dedicarsi alla sua passione per il legno, creando mobili originali esposti in più di una mostra in Italia e all'estero. Ha lavorato ai film 'Buone notizie' di Elio Petri, 'L'eredità Ferramonti', e alcune serie tv come 'La ragazza dell'addio'.

Da qualche settimana il tumore al polmone contro cui lottava da tempo era diventato più ostile, fino alla fine. L'ultima intervista risale al 2016 concessa a Vanity Fair. Sul padre Marcello Mastroianni, sempre assente, disse: "Lo so che posso sembrare priva di sentimenti, ma non ho mai patito perché papà non era a casa, non mi portava ai giardinetti. Era simpatico, leggero, amorevole. Non mi ha mai rimproverato. Molto generoso in tutti i sensi. Una volta, c'era anche Chiara, gli dissi: 'Ma papà, smettila di darci tutti questi soldi'. Si arrabbiò: 'Ma se non li do a voi, a chi li devo dare?'".



E Barbara Mastroianni ricordò anche un bel particolare su un viaggio con papà Marcello: "Una volta, a Mosca, perché doveva incontrare Nikita Michalkov, un anno circa dopo l’uscita di Oci ciornie. Non c’era niente da mangiare, era disperato. Mi portò in un piccolo supermercato per stranieri, comprammo pane, formaggio, frutta e mise la spesa nel frigobar. Non ha mai fatto il divo, si adattava a tutto, ma che non ci fosse cibo lo irritava. Quel film è uno dei miei preferiti. Il personaggio gli calza a pennello: un cialtrone, però buono".

