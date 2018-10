Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una delle coppie dello spettacolo italiano che piace tanto all'azienda di viale Mazzini, ovvero la Rai. Lei, infatti, ha appena sbancato con la fiction "La vita promessa" capace di battere per due settimane consecutive il Grande Fratello Vip e convincere talmente tanto che in azienda si sta pensando alla produzione della seconda stagione della nuova fiction. Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri, invece non ha bisogno di presentazioni: tutti lo conoscono sul piccolo schermo televisivo per essere stato negli anni Salvo Montalbano ne "Il Commissario Montalbano". Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono sposati ormai da sedici anni: la coppia ha due figli, Emma (7) e Bianca (3), ma è da sempre lontano dalla luce dei riflettori. Del resto, Zingaretti qualche anno fa - a causa di un paparazzo insistente - è finito su tutte le prime pagine dei giornali per un'aggressione a Milano. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, Luisa Ranieri parla del marito in una lunga intervista a 'Io Donna': "Ho avuto la fortuna di incontrare la mia metà: possiamo stare anche silenzio e capirci al volo". Nonostante i sedici anni di matrimonio, dunque, la relazione con Luca Zingaretti è sempre più solida, così come il loro amore: "Sono una donna fortunata!".

Sì, perché a sentir parlare l'attrice de La Vita Promessa, Luisa Ranieri, lei ha trovato davvero la metà perfetta della mela: "Ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate". Anche perché Luisa e il marito sanno bene come dividersi le faccende domestiche: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. E ha un grande talento per il disordine: molto artistico".



E ancora, Luisa Ranieri spiega a 'Io Donna' come Luca Zingaretti sia anche un padre esemplare: "Con Emma abbiamo iniziato a piegare il pigiama e metterlo sotto il cuscino, le ho insegnato come ci si lava da soli, che i vestiti sporchi si mettono qui, quelli puliti là. Le piace apparecchiare la tavola quando abbiamo ospiti. Ovviamente spesso sbaglia, e io glielo lascio fare: ci penso io a rimettere a posto".

