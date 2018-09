Marco Bocci parla per la prima volta in televisione della malattia che lo scorso maggio ha fatto preoccupare i tantissimi fan. Il marito di Laura Chiatti racconta quei drammatici giorni nello studio di Silvia Toffanin, ospite nella puntata di domani - sabato 29 settembre - a Verissimo. Intanto, Bocci è prossimo a tornare sul piccolo schermo televisivo con "Solo 2", la fiction che andrà in onda dalla prima settimana di ottobre su Canale 5. Il suo è un personaggio: "Costretto a tenersi tutto dentro, a contenere le emozioni per non esplodere. - racconta l'attore al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' - Non può permetterselo. Ho fatto un enorme lavoro psicologico e introspettivo per riuscire a interpretarlo". Sì, perché a sentire Bocci lui è completamente diverso nella vita di tutti i giorni: "Allegro, dinamico, cordiale, entusiasta e… luminoso!". (Continua a leggere dopo la foto)

Nonostante in casa sua si respiri solo aria cinematografica, essendo anche la moglie Laura Chiatti un'attrice, il lavoro resta sempre fuori dalle mura domestiche. Marco Bocci, infatti, non vuole confondere gli impegni sul set con ciò che c'è in casa: "Il lavoro, per quanto lo si ami, è solo lavoro. La vita vera è quella con i figli, con la famiglia, con gli amici di sempre". Già, la famiglia che ha rischiato di perdere lo scorso maggio a causa di quella che all'apparenza sembrava una banale malattia. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Ai microfoni di Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, Marco Bocci racconta: “Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco non hai difese immunitarie e il tuo corpo non riesce a proteggersi come dovrebbe. A me è successo di pensare di avere una sciocchezza, un semplice herpes e invece lo stesso herpes non si è fermato alle labbra, ma è andato fino al cervello". L'attore, noto anche per aver recitato in Squadra Antimafia oltre ad aver interpretato recentemente il ruolo di giudice ad Amici 2018, ha spiegato: "Fortunatamente la causa è stata individuata immediatamente ed è andato tutto bene". (Continua a leggere dopo la foto)



In quei giorni durissimi di maggio Marco è stato fortunato perché al suo fianco non è mai mancato il sostegno di Laura Chiatti, moglie da quattro anni e madre dei figli Pablo ed Enea: "Mi è stata vicino. In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio (su Instagram, ndr.)". Ma lo rivedremo presto ad Amici? "Mi piacerebbe molto, è stato bellissimo. Ho vissuto le stesse illusioni, sogni e ambizioni di questi ragazzi che danno la vita, si preparano e combattono per realizzare i loro sogni".

Leggi anche:

Lacrime per Walter Nudo. Il colpo è troppo duro, anche per uno come lui. Commozione nella casa del GF Vip

fbq('track', 'Gossip');