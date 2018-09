Tragico lutto nel cinema, addio a una leggenda. “Il mondo ha perso un genio”

Lutto nel mondo del cinema. È morto Gary Douglas Kurtz che tutti chiamavano semplicemente Gary Kurtz. Il suo nome non vi dice nulla? Strano, perché è anche grazie a lui che Guerre stellari ha raggiunto il clamoroso successo che ha raggiunto. Il produttore è morto all’età di 78 anni per un cancro contro il quale lottava da lungo tempo. Per quel che riguarda Guerre stellari, Kurtz lavorò al fianco di George Lucas e gli diede preziosi consigli su alcuni elementi della narrazione. Lucas e Kurtz, poi, presero strade differenti dopo la travagliata produzione di L’Impero Colpisce Ancora, un avvenimento che Mark Hamill avrebbe poi definito come una sorta di vero e proprio divorzio fra mamma e papà. Anni dopo, in un’intervista al Los Angeles Times, Kurtz aveva motivato così la separazione dal filmaker: “La Lucasfilm era guidata dal business dei giocattoli. Una vergogna. Con i giocattoli guadagnano tre volte quello che guadagnano con i film. Ed è una cosa del tutto naturale prendere delle decisioni che possono salvaguardare il settore, ma non si tratta di un elemento che giova alla qualità dei film”. Continua a leggere dopo la foto

Ma Kurtz, nella sua lunga e fortunata carriera, fece anche altro: per esempio rivoluzionò il mondo del cinema con 'American Graffiti' e 'L'impero colpisce ancora'. La sua morte ha sconvolto tutti. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la sua pagina Facebook ufficiale che ha riportato le seguenti parole: "Gary Kurtz. 1940 – 2018. Produttore di Star Wars. Gary Kurtz, il produttore di 'Guerre Stellari', è morto domenica 23 settembre alle 04:47 del pomeriggio dopo aver lottato contro il cancro nell'ultimo anno".

Il cordoglio è tanto: "Ho perso l'amico di una vita. Il mondo ha perso un artista e produttore gentile, saggio e ricco di talento il cui contributo al cinema non può essere elogiato a sufficienza. È stato un onore lavorare con lui e so di essere un uomo migliore per il solo fatto di averlo conosciuto", ha commentato così la morte di Kurtz Mark Hamill, che in 'Guerre Stellari' interpretava Luke Skywalker.

Anche Peter Mayhew, cioè il Chewbecca di ‘Guerre Stellari', ha dedicato un pensiero di affetto e stima al produttore scomparso: "Riposa in pace Gary Kurtz. Un grande produttore e uomo è appena morto. Senza di lui non ci sarebbe stata la ‘forza'. Sarai ricordato per gli incredibili film che hai fatto, che hanno toccato la vita di milioni di persone"

