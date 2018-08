“C’è un cadavere”. Tragedia choc alla festa esclusiva per il film di Clooney. Tutti sconvolti

Doveva essere una festa esclusiva, una festa di quelle che restano nella storia. Anche perché c’era anche il re dei party, George Clooney. Le riprese della serie tv Catch 22 sono finite e tutti quelli che vi hanno lavorato avevano una gran voglia di brindare, di festeggiare, di bere e tirare un sospiro di sollievo. E invece la festa organizzata in un locale di Colle Oppio, a Roma, nella notte tra il 25 e il 26 agosto, è finita in tragedia. Il party, esclusivo, vicino al Colosseo è finito nel più drammatico dei modi. Cioè con il ritrovamento di un cadavere. Che cosa? Sì, il corpo senza vita era quello di Glauco Trasselli, 37enne aiuto scenografo e attrezzista. Da quanto si apprende dal quotidiano il Messaggero, l'uomo è stato ritrovato nel bagno del locale: quando sono arrivati i soccorritori non c'è stato nulla da fare, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ma come è morto? Si è ucciso? Ancora non si sa. "Glauco non si trovava, lo abbiamo cercato per più di un'ora fino a quando il suo corpo è stato scoperto dal personale del locale. Siamo rimasti di sasso", hanno raccontato i colleghi al Messaggero. Continua a leggere dopo la foto

Ancora non sono note le ragioni della morte del 37enne. Ora sarà l’autopsia a fare luce sulle cause del decesso del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata pare possa essere quella del malore improvviso. "Aveva paura di ogni sostanza. Era una persona sana", hanno raccontato gli amici che hanno ribadito che il ragazzo non ha mai fatto uso di droghe. Questione confermata, tra l’altro, anche dalla convivente dell’uomo. Anche i proprietari del locale sono scioccati. Continua a leggere dopo la foto

"Siamo rimasti chiusi per due giorni in segno di rispetto per il giovane. Non lo conoscevamo, ma i dipendenti sono rimasti turbati. Da quello che ci è stato detto, dovrebbe essersi trattato di un malore", hanno raccontato al quotidiano. Nato a Roma nel 1981, Glauco Trasselli ha iniziato la sua attività a partire dal 2003. La sua esperienza poliedrica lo porta a collaborare a progetti completamente differenti tra loro: nel suo curriculum ci sono corti, spot e film internazionali. E' l'attrezzista di scena e property maker di Dieci Inverni e Missione di Pace, property maker in The Barney's version , Leadman & Production Coordinator nel City Science Festival di Owerri nella Repubblica Federale della Nigeria e Leadman . Waves è il suo primo lungometraggio da scenografo. Continua a leggere dopo la foto

Le riprese di Catch 22 sono terminate a Cinecittà erano iniziate a maggio e sono finite pochi giorni fa. La serie è stata girata quasi interamente tra Viterbo e Sutri, ma la troupe ha girato anche a Santa Teresa di Gallura in Sardegna. La serie racconta una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia, è tratta dall'omonimo romanzo di Joseph Heller ed è stata prodotta da Sky Atlantic.

