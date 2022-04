“Ti amo figlio mio”. Con questo messaggio il calciatore ha annunciato la nascita del piccolo venuto alla luce oggi. La foto, in bianco e nero, ritrae il bebè e la mano del papà. Uno scatto che ha fatto immediatamente il giro della rete e raccolto centinaia di commenti e migliaia di like. Negli scorsi mesi i due avevano raccontato di giorno in giorno l’attesa del loro primo bebè e avevano confessato che si sarebbe trattato di un maschietto attraverso un gender reveal party.



“Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia, ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore: non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita”, aveva annunciato a fine ottobre Zoe Cristofoli, svelando di essere incinta con un post via social. Per lei e Theo Hernandez si tratta del coronamento di un sogno dopo una storia d’amore turbolenta.





Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, una storia tra alti e bassi



Zoe Cristofoli e Theo Hernandez erano stati protagonisti di un lungo tira e molla. Una storia durata un anno, ma vissuta intensamente dalla coppia con tanto di presentazioni in famiglia. Lei, influencer di 26 anni che in passato ha avuto un flirt con Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne oggi naufrago all’Isola dei Famosi, e con Fabrizio Corona, e lui campionissimo del Milan.



Zoe Cristofoli è nata nel 1996 a Verona. Appassionata di moda, viene nota ed inizia a essere sempre più ricercata da brand e aziende che la scelgono come testimonial. Tra le sue esperienze più note troviamo la promozione delle lussuose borse Lancaster, la sfilata per Comme Des Fuck Down alla Milano Fashion Week e la partecipazione al videoclip Come se non ci fosse un domani di Omar Pedrini, ex leader dei Timoria.



Oggi Zoe continua a usare la sua immagine per lavorare e per accrescere i suoi followers (ad oggi sono ben 916mila follower!), che impazziscono sempre di più per lei e per i suoi scatti sempre più hot. Zoe Cristofoli dopo il parto non ha ancora postato nulla sui social, al momento. Nelle prossime ore di sicuro pubblicherà anche lei qualche foto in cui si intravede il figlio. Nei commenti qualcuno ha chiamato il piccolo Theo Junior.

“Di nuovo insieme”. La ‘strana’ coppia vip è tornata. Prima la rottura improvvisa, ora le foto confermano tutto