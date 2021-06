Dopo Mercedesz Henger e Lucas Peracchi anche un’altra coppia vip si è detta addio. E anche in questo caso, dopo settimane di voci incontrollate sulla rottura, l’annuncio è arrivato via Instagram. La coppia è scoppiata a un anno dal primo incontro ma anche se relativamente ‘fresca’, questa loro relazione è stata fin da subito vissuta in modo molto serio, con tanto di presentazioni in famiglia.

Poi le interviste insieme, certo, ma anche un’incursione nel programma MTV Cribs Italia dove il calciatore e l’ormai ex fidanzata hanno mostrato al pubblico la loro casa. Dunque Zoe Cristofoli e Theo Hernandez non stanno più insieme e se lei, visti i tanti rumor in rete e sui giornali, ha confermato la notizia sui suoi social, da parte di lui solo silenzio.

È finita tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Attraverso delle Storie condivise sul suo Instagram l’influencer 26enne che in passato ha avuto un flirt con Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne oggi naufrago all’Isola dei Famosi, e con Fabrizio Corona, ha fatto sapere essere single e di aver attraversato un periodo brutto, legato proprio alla rottura col difensore del Milan che sembra essere arrivata in maniera fulminea.





“Adesso non è che ogni persona con cui mi vedete insieme… sono single!”, ha detto Zoe Cristofoli, che ha rimarcato di avere molti amici nel mondo del pallone ma nulla più. Quindi ha invitato tutti a rispettare la propria privacy: “Non scrivetemi su cose private, sapete che non rispondo. Ho scelto di tenere alcune cose private soprattutto per il periodo molto brutto che ho passato. Voglio solo essere felice e stare bene”. E poi “Perché tutti meritiamo di essere felici. Rispetto, amore, valori: per me il senso della vita! Sempre avanti!”.

Oggi Zoe Cristofoli vuole dunque concentrarsi sui suoi impegni di lavoro, che sono sempre più numerosi, e sugli affetti più cari. Nessun accenno ai motivi della separazione con Theo Hernendez che, come anticipato, non ha invece rilasciato alcun commento sulla rottura. Prima di incontrare Zoe Cristofoli, lui ha frequentato per qualche mese Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip.